Así quedó Honduras en el ranking de pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Henley Passport Index publicó una vez más el nuevo ranking de los pasaportes más poderosos del mundo y Honduras figura entre los primeros 40 puestos.

La clasificación se construye a partir de datos exclusivos proporcionados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que administra una de las bases de información más extensas y precisas sobre viajes en todo el mundo.

La posición en el ranking también es por los destinos a los que sus titulares pueden ingresar sin necesidad de un visado.