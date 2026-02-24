Así quedó Honduras en el ranking de pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Henley Passport Index publicó una vez más el nuevo ranking de los pasaportes más poderosos del mundo y Honduras figura entre los primeros 40 puestos.
La clasificación se construye a partir de datos exclusivos proporcionados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que administra una de las bases de información más extensas y precisas sobre viajes en todo el mundo.
La posición en el ranking también es por los destinos a los que sus titulares pueden ingresar sin necesidad de un visado.
¿Cómo quedó Honduras?
Según Henley Passport Index 2026, Honduras está en el puesto número 36 con 129 destinos para visitar sin necesidad de una visa.
Cabe destacar que Honduras subió dos escalones en comparación con el año anterior (2025), donde figuraba en el puesto 38.
Honduras se mantiene competitiva con otros pasaportes de Centroamérica y a menudo posicionada por detrás de países como Costa Rica (25), Panamá (26), Guatemala (33) y El Salvador (34). El último en el ranking, a nivel centroamericano, es Nicaragua en la posición 39.
En 2024, el pasaporte hondureño recibió un reconocimiento internacional en Chile como el más seguro de Latinoamérica dentro de la categoría de documentos electrónicos.
Top 10 de los mejores pasaportes del mundo
-Singapur (192 destinos)
-Corea del Sur y Japón (188 destinos)
-Dinamarca, España, Luxemburgo, Suecia y Suiza (186 destinos)
-Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, -Noruega y Países Bajos (185 destinos)
-Hungría, Portugal, Emiratos árabes Unidos, Eslovaquia y Eslovenia (184 destinos)
-Croacia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia y República Checa (183 destinos)
-Australia, Letonia, Liechtenstein y Reino Unido (182 destinos)
-Canadá, Islandia y Lituania (181 destinos)
-Malasia (180 destinos)
-Estados Unidos (179 destinos)