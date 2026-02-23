EE UU asegura hondureños le quitaron $5.8 billones a estadounidenses en remesas

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo la administración de Joe Biden (2021-2025), al menos el 5% de todos los hondureños que ingresaron le quitaron 5.8 billones de dólares a los estadounidenses en remesas, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) A través de una publicacion en X, el DHS señaló que los hondureños envían a su país a través de remesas lo equivalente al 27 % de la economía. "Cuatro años desastrosos de fronteras abiertas bajo la administración Biden permitieron que el 5% de todos los hondureños ingresaran ilegalmente a nuestra nación", menciona.

Revela que muchos de estos hondureños enviaron remesas a casa, "lo que representa el 27% de la economía hondureña y le quita 5.8 billones de dólares al pueblo estadounidense". Asimismo, el DHS aseguró que la migración ilegal masiva ha socavado la prosperidad económica de Estados Unidos, por lo que buscarán ponerle fin. "Bajo el fuerte liderazgo de Donald Trump y Kristi Noem, vamos a poner fin a esto y a garantizar que la prosperidad de nuestra nación sea primero", concluye el mensaje.