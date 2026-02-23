Perfil de Dennis Galván, sospechoso del rapto y asesinato de Valeria Alvarado

Un perfil delictivo está detrás de Dennis Galván, uno de los supuestos implicados en el crimen de Valeria Jolette Alvarado, la estudiante de Medicina encontrada sin vida en una cañera de San Manuel, Cortés.
Dennis Alexander Galván Canales (de camisa negra), de 29 años, fue detenido junto a Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, por suponerlos responsables de raptar y asesinar a Valeria Jolette Alvarado, de 20 años.
Galván Canales es residente en la colonia Aurora de San Pedro Sula, mientras que Boquín Chávez, de 27 años, mecánico, es originario de Choloma y también residente en la capital industrial.
Según las autoridades, ambos contarían con un amplio historial delictivo y estarían vinculados a delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones, Valeria Alvarado se dirigía a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, en El Progreso, Yoro, cuando se perdió todo contacto con ella.
Siete días después del rapto se registró el hallazgo de sus restos, ya en estado de descomposición. Su cuerpo estaba entre matorrales en el sector cañero entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés; horas después fue encontrado su vehículo.
Por el caso, Galván Canales y Boquín Chávez son los principales sospechosos, quienes serían miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha.
Según el reporte policial, Galván Canales tiene tres órdenes de captura pendientes y existen testigos en su contra, dos de ellos estadounidenses.
Los sospechosos fueron capturados luego de una persecución policial en San Pedro Sula, cuando el vehículo en el que se conducían volcó, hecho que permitió a las autoridades requerirlos.
De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, no recibieron llamadas ni exigencias de rescate durante los días posteriores a su desaparición.
Valeria era hija del abogado Carlos Enrique Alvarado Flores, funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
Los restos de la joven fueron enterrados este lunes en el Parque Memorial Jardines de Amor Eterno, en El Progreso, entre dolor y luto por sus familiares, quienes se veían visiblemente afectados por la muerte de la joven Valeria.