Hondureños en cuatro estados mexicanos bajo alerta por enfrentamientos armados

El cónsul general, Juan Carlos Hernández, explicó que la situación de seguridad se vio gravemente comprometida tras la muerte del importante líder del cartel, lo que provocó episodios de violencia que incluyen destrucción y toma de inmuebles, quema de vehículos y enfrentamientos armados entre miembros del grupo criminal y fuerzas de seguridad.

A través de un aviso oficial emitido el 22 de febrero de 2026, la sede diplomática informó que, debido a la alerta roja decretada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , y la suspensión del transporte público y de las clases presenciales en todos los niveles educativos, las oficinas consulares permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Tegucigalpa, Honduras.- La muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ' El Mencho ', desató una ola de violencia en el centro-occidente de México que obligó al Consulado General de Honduras en Guadalajara a suspender sus labores presenciales y activar protocolos de atención remota para proteger a unos 8,000 connacionales bajo su jurisdicción.

“Han sido episodios serios que ponen en riesgo a la población. Por eso, siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales, pedimos a nuestros connacionales mantenerse en sus hogares hasta que se restablezca el orden público”, expresó el diplomático a través de un mensaje dirigido a la comunidad hondureña residente en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Guanajuato.

Hernández detalló que el consulado ha mantenido contacto permanente con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, quienes externaron su preocupación por la escalada de violencia y reiteraron el respaldo del gobierno hondureño a los ciudadanos afectados.

En el comunicado, la misión diplomática dejó claro que, aunque las labores presenciales quedan suspendidas, la atención a emergencias continúa de manera ininterrumpida mediante una línea de WhatsApp +52 331 473 3233 habilitada para casos urgentes, además de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok.

“Hemos puesto a disposición una línea de atención permanente para cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de un connacional”, subrayó.

Asimismo, aseguró que durante la actual crisis ya se han recibido comunicaciones de ciudadanos hondureños que han sido debidamente atendidas en coordinación con autoridades estatales y municipales mexicanas.



“Dentro de nuestras capacidades hemos resuelto casos importantes de protección y seguimos atentos para evitar que se arriesgue la vida de ningún hondureño”, afirmó.

La representación consular reiteró su compromiso de velar por la seguridad y bienestar de la comunidad hondureña en el occidente mexicano y pidió comprensión ante la suspensión temporal de servicios presenciales, medida que se mantendrá hasta que las autoridades levanten la alerta roja y se restablezcan plenamente las condiciones de seguridad en la zona.