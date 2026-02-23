Tensa calma se vive en México, el día después de la muerte de "El Mencho"

La muerte de El Mencho ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los carteles mexicanos, que el año pasado declaró como "terroristas". Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.