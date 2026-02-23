Nury Serna fue asesinada a disparos en Trujillo; su pareja es sospechoso

Colón, Honduras.- Como Nury Cerna Solís fue identificado el cuerpo sin vida de una mujer encontrado este lunes -23 de febrero- en la aldea La Danta, municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con información preliminar, la víctima perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en el sector conocido como La Casona, en la comunidad de La Danta.
Reportes iniciales indican que el cuerpo presentaba al menos cuatro impactos de bala.
Según las primeras indagaciones, el crimen se habría originado tras una fuerte discusión motivada por supuestos celos presuntamente por su pareja sentimental y, en medio del altercado, la mujer habría sido atacada.
La pareja de la fallecida sería el principal sospechoso del hecho, quien, tras el ataque, se habría fugado del lugar.
La Policía Nacional informó que ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y determinar responsabilidades en este caso.
Equipos policiales se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar con la recolección de indicios para dar con el paradero del sospechoso.
El asesinato ha generado consternación entre los habitantes de la aldea La Danta, entre ellos sus familiares, quienes exigen que se haga justicia. “Mi hermana, ¿por qué le hicieron eso?”, fue el mensaje de Lesly, su hermana. “Qué triste y lamentable noticia”, “Si es así, ojalá agarren a ese criminal”, son otros de los mensajes.