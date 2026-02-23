Carla Garmendia fue asesinada por su "amiga" tras una fiesta en El Progreso

Carla Garmendia fue asesinada luego de salir de una fiesta a la que asistió junto a su amiga, con quien habría tenido una discusión que posteriormente terminó en un ataque con arma blanca que acabó con su vida. Aquí los detalles del suceso:
Las autoridades policiales capturaron a la presunta asesina de Carla Yamileth Garmendia Chavarría, en un hecho ocurrido en El Progreso, departamento de Yoro, al norte de Honduras.
La detenida, de quien no se reveló la identidad, es una mujer de 32 años, originaria de El Progreso y residente en la aldea Brisas de la Libertad, fue localizada en el barrio Los Pinos.
Según el informe policial, el crimen se registró durante una fiesta en la aldea Brisas de la Libertad, entre la noche del sábado y madrugada del domingo 22 de febrero.
Testigos indicaron que Carla Garmendia sostuvo un altercado con la ahora detenida, quien presuntamente la atacó con un arma blanca, causándole heridas de gravedad.
Aunque la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital público, murió momentos después de ser ingresada.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron un cuchillo que presuntamente habría sido utilizado para matar a su supuesta "amiga".
La captura fue ejecutada por agentes de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Policía #11.
La sospechosa será puesta a disposición del Ministerio Público para que se inicie el procedimiento legal correspondiente por el delito de homicidio.
"Con profunda pena damos nuestro más sentido pésame a la familia, hijos, hermano y demás familiares de quien en vida fuera nuestra vecina, amiga y habitante de nuestra comunidad, Carla Garmendia. Dios la reciba en sus brazos. En paz descanse, Carla", lamentaron en redes sociales.