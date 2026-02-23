Se volcó la camioneta en la que iban: cómo capturaron a vinculados en caso de Valeria Alvarado

Supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) están señalados como sospechosos del rapto y asesinato de Valeria Jolette Alvarado, una joven estudiante de Medicina, encontrada sin vida en una cañera de San Manuel, Cortés. Así se llevó a cabo su captura:
Los sospechosos fueron capturados luego de una persecución policial en San Pedro Sula, cuando el vehículo en el que se conducían volcó, hecho que permitió a las autoridades requerirlos.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) los identificó como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, residente en la colonia Aurora de San Pedro Sula, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, mecánico, originario de Choloma y también residente en la capital industrial.
Según las autoridades, ambos contarían con un amplio historial delictivo y estarían vinculados a delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos serían miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha. Uno de ellos, Galván Canales, tiene tres órdenes de captura pendientes y existen testigos en su contra, dos de ellos estadounidenses.
Valeria Jolette Alvarado, de 20 años, era estudiante de Medicina. El día de su desaparición se dirigía a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, en El Progeso, Yoro, cuando se perdió todo contacto con ella.
Horas después, su vehículo fue encontrado abandonado en la zona, mientras su familia manejó la situación con discreción. Hasta el día en que su cuerpo fue encontrado (22 de febrero)
Ocho días después del rapto se registró el hallazgo de sus restos, ya en estado de descomposición. Su cuerpo estaba entre matorrales en el sector cañero entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés.
Tras el levantamiento cadavérico, la víctima fue trasladada a la morgue de San Pedro Sula. Se presume que fue asesinada el mismo día en el que desapareció.
De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, no recibieron llamadas ni exigencias de rescate durante los días posteriores a su desaparición.
Valeria era hija del abogado Carlos Enrique Alvarado Flores, funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
Hasta el momento, los familiares de la joven no se han pronunciado públicamente sobre la captura de los sospechosos y han cerrado las cuentas de Valeria.