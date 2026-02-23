Hallaron su vehículo abandonado y nunca exigieron rescate: el crimen de Valeria Alvarado

¿Quién era Valeria Alvarado? La joven de 20 años comenzaba a dar sus primeros pasos para convertirse en profesional de la Medicina, pero sus sueños fueron truncados, pues el domingo 22 de febrero en horas de la noche, sus restos fueron encontrados en estado de descomposición en unas cañeras ubicadas entre el municipio de La Lima y San Manuel, en el departamento de Cortés, es decir, a varios kilómetros de donde vivía.