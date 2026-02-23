Hallaron su vehículo abandonado y nunca exigieron rescate: el crimen de Valeria Alvarado

Valeria Jolette Alvarado desapareció el pasado 15 de febrero. Su vehículo fue encontrado abandonado y, según las investigaciones preliminares, no se trataría de un secuestro con fines de rescate. Aquí los detalles.
La familia de Valeria Jolette pasó varios días de angustia, pero jamás recibió una llamada en la que se solicitara dinero por su rescate.
Los responsables del crimen la habrían privado de libertad en el municipio de El Progreso, en el departamento de Yoro, y después abandonado su vehículo, que fue encontrado cerca del lugar donde desapareció. ¿Qué fue lo último que se supo de ella?
Cuando la joven fue raptada, supuestamente se dirigía hacia un campo de fútbol en la colonia La Perla.
¿Quién era Valeria Alvarado? La joven de 20 años comenzaba a dar sus primeros pasos para convertirse en profesional de la Medicina, pero sus sueños fueron truncados, pues el domingo 22 de febrero en horas de la noche, sus restos fueron encontrados en estado de descomposición en unas cañeras ubicadas entre el municipio de La Lima y San Manuel, en el departamento de Cortés, es decir, a varios kilómetros de donde vivía.
El Colegio de Abogados de Honduras se solidarizó con “el abogado Carlos Enrique Alvarado Flores por la irreparable pérdida de su menor hija, Valeria Jolette Alvarado Borjas (Q.D.D.G.). Que sea nuestro Padre Celestial quien le dé consuelo en estos momentos difíciles”.
El padre de Valeria era funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y su hermana es Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
La Iglesia Bautista también expresó su solidaridad: “La Iglesia Bautista Betania se une al dolor que embarga a la familia de la joven Valeria Jolette Alvarado Borjas, hija de nuestro hermano Carlos Alvarado”.
Ya hay dos personas capturadas por el crimen de la joven. Los sospechosos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez, supuestos miembros de la Mara Salvatrcuha (MS-13)
Los sospechosos cuentan con un amplio historial delictivo y tienen órdenes de captura por delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.