  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan sin vida a adulto mayor en una vivienda de la Cerro Grande en la capital

Jorge Humberto Urías Santos, abogado de 68 años, fue encontrado sin signos vitales en el sector 2. De acuerdo con vecinos, el adulto mayor fue abandonado por su familia

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 15:32
Hallan sin vida a adulto mayor en una vivienda de la Cerro Grande en la capital

De acuerdo con los testimonios, el adulto mayor residía en un cuarto que le había sido prestado por personas de la casa, debido a que no contaba con un lugar propio donde vivir.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El fallecimiento de un adulto mayor fue reportado la tarde de este lunes -23 de febrero- en el sector número dos de la colonia Cerro Grande en Comayagüela, en la capital de Honduras, donde vecinos alertaron a las autoridades tras encontrar al hombre sin signos vitales dentro de una vivienda.

La víctima fue identificada como Jorge Humberto Urías Santos, de 68 años, quien, según información proporcionada por residentes del lugar, era abogado de profesión.

De acuerdo con los testimonios, el adulto mayor residía en un cuarto que le había sido prestado por personas de la casa, debido a que no contaba con un lugar propio donde vivir.

Se volcó la camioneta en la que iban: cómo capturaron a vinculados en caso de Valeria Alvarado

Fueron precisamente los moradores quienes notaron que el hombre no respondía y, al verificar su estado, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Ante la situación, los vecinos realizaron el llamado a personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que efectuara el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las causas del deceso, por lo que se espera que las autoridades forenses determinen mediante los análisis correspondientes si se trató de una muerte natural u otra circunstancia.

“Hoy cayó un compañero": así retiraron el cuerpo del militar asesinado en la Villa Unión

Los vecinos, quienes manifestaron su pesar por la situación del adulto mayor y su condición de aparente soledad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias