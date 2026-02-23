Hallan sin vida a adulto mayor en una vivienda de la Cerro Grande en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El fallecimiento de un adulto mayor fue reportado la tarde de este lunes -23 de febrero- en el sector número dos de la colonia Cerro Grande en Comayagüela, en la capital de Honduras, donde vecinos alertaron a las autoridades tras encontrar al hombre sin signos vitales dentro de una vivienda.
La víctima fue identificada como Jorge Humberto Urías Santos, de 68 años, quien, según información proporcionada por residentes del lugar, era abogado de profesión.
De acuerdo con los testimonios, el adulto mayor residía en un cuarto que le había sido prestado por personas de la casa, debido a que no contaba con un lugar propio donde vivir.
Fueron precisamente los moradores quienes notaron que el hombre no respondía y, al verificar su estado, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Ante la situación, los vecinos realizaron el llamado a personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que efectuara el levantamiento cadavérico.
Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las causas del deceso, por lo que se espera que las autoridades forenses determinen mediante los análisis correspondientes si se trató de una muerte natural u otra circunstancia.
Los vecinos, quienes manifestaron su pesar por la situación del adulto mayor y su condición de aparente soledad.