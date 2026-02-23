Hallan sin vida a adulto mayor en una vivienda de la Cerro Grande en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El fallecimiento de un adulto mayor fue reportado la tarde de este lunes -23 de febrero- en el sector número dos de la colonia Cerro Grande en Comayagüela, en la capital de Honduras, donde vecinos alertaron a las autoridades tras encontrar al hombre sin signos vitales dentro de una vivienda.

La víctima fue identificada como Jorge Humberto Urías Santos, de 68 años, quien, según información proporcionada por residentes del lugar, era abogado de profesión.

De acuerdo con los testimonios, el adulto mayor residía en un cuarto que le había sido prestado por personas de la casa, debido a que no contaba con un lugar propio donde vivir.