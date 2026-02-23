  1. Inicio
¿Quiénes podrían tomar el control del CJNG tras la caída de "El Mencho"?

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, el futuro del grupo delictivo permanece rodeado de incertidumbre. Aquí un listado de los nombres más sonados

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 15:04
Distintos nombres han comenzado a figurar como posibles sucesores o figuras clave que asumirían el liderazgo total o parcial del Cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí el listado completo.

 Fotos: Imagen creada con IA | Cortesía
1. Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”
Hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, Juan Carlos Valencia González ocupa actualmente uno de los niveles más altos dentro del organigrama criminal.

 Foto: Cortesía
Es identificado como líder del llamado “Grupo Élite”, considerado el brazo armado más táctico y violento del CJNG. Autoridades estadounidenses lo acusan de delitos relacionados con narcotráfico internacional, por lo que el gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

 Foto: Cortesía
2. Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”
Reconocido como un alto mando operativo, Mendoza Gaytán se especializa en estrategias de reclutamiento, formación y ejecución dentro del aparato militar del cartel.

 Foto: Cortesía
3. Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”
Considerado uno de los operadores regionales más influyentes, Flores Silva mantiene control sobre zonas estratégicas en los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit.

 Foto: Cortesía
Especialistas en seguridad lo ubican como el miembro con mayor peso fuera del círculo familiar de los Oseguera y los Valencia, consolidando su poder mediante control territorial y operaciones logísticas clave para el cartel.

 Foto: Cortesía
4. Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”
Señalado como uno de los hombres más cercanos a la cúpula del CJNG, Ruiz Velasco opera principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

 Foto: Cortesía
Diversos reportes lo posicionan incluso como el segundo hombre más importante dentro de la organización, superando en jerarquía operativa a otros mandos. Su experiencia en coordinación armada y control urbano lo convierte en uno de los perfiles con mayores posibilidades de asumir liderazgo. Estuvo vinculado con la muerte de la influencer Valeria Márquez.

 Foto: Cortesía
5. Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”
Encargado de la estructura financiera del cartel, Guerrero Martínez ha sido vinculado a esquemas de robo y comercialización ilegal de combustible, actividades que representan una fuente significativa de financiamiento para el CJNG.

 Foto: Cortesía
Aunque su influencia sería principalmente regional, analistas coinciden en que su papel económico resulta fundamental para la sostenibilidad de la organización criminal.

 Foto: Cortesía
Expertos advierten que cualquier reconfiguración del liderazgo podría impactar los niveles de violencia en varias regiones de México durante los próximos meses.

 Foto: Cortesía
