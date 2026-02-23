Perú despide como héroe a Patrick Ospina, el policía que dio su vida por un perro

Ospina, quien además de Policía era bombero voluntario, fue arrastrado por las aguas a pesar de que contaba con todos los elementos de seguridad y de inmediato se emprendieron las tareas de búsqueda y rescate, que comprendieron a equipos especializados, grúas y drones para seguir el cauce del Rímac hacia su desembocadura en el puerto del Callao.