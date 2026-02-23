Perú despide como héroe a Patrick Ospina, el policía que dio su vida por un perro

El cuerpo del suboficial y rescatista, Patrick Hiroshi Ospina, fue encontrado en las aguas del río Rímac el pasado sábado 21 de febrero, tras haber sido arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a un perro atrapado en la zona. A continuación los detalles.
La Policía Nacional de Perú (PNP) confirmó que el cuerpo sin vida de Ospina fue hallado a la altura de la Base Naval del Callao "tras una ardua e incansable búsqueda".
"Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perrito arrastrado por el caudal. Su acto refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen a nuestros policías", escribieron en la página oficial.
La Policía extendió condolencias a los familiares, amigos y compañeros del suboficial "en este momento de profundo dolor".
Ospina, quien además de Policía era bombero voluntario, fue arrastrado por las aguas a pesar de que contaba con todos los elementos de seguridad y de inmediato se emprendieron las tareas de búsqueda y rescate, que comprendieron a equipos especializados, grúas y drones para seguir el cauce del Rímac hacia su desembocadura en el puerto del Callao.
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que el suboficial intentó rescatar al perro que se encontraba atrapado en un montículo ubicado en medio del río Rímac, pero fue "afectado por la fuerza de la corriente".
La muerte del rescatista se suma a la de al menos dos personas más por las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en distintas partes del país, que han provocado aluviones e inundaciones por el desborde de ríos y de barrancos secos, conocidas como torrenteras.
Las dos víctimas mortales se reportaron en la sureña región andina de Arequipa, la más afectada hasta el momento por estos eventos climatológicos, de acuerdo con los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
Según las autoridades, desde el pasado jueves se registran intensas lluvias, acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas, en la zona andina del país, dejando fuertes corrientes de agua que arrastraron automóviles e inundaron viviendas.
La muerte de Patrick ha causado gran conmoción en el país y otros países del mundo.
Sus restos mortales fueron trasladados con los máximos honores en un vuelo de la Policía Nacional de Perú.
En honor a Patrick se realizó un homenaje póstumo por su labor, las autoridades anunciaron que posteriormente sería trasladado hacia Huancayo, la ciudad que lo vio crecer.
Cabe mencionar que la madre del suboficial de policía, Nérida Orihuela, recibirá una pensión póstuma por acción distinguida de su hijo.
El caso continúa causando conmoción en redes sociales, donde ya circulan imágenes creadas con inteligencia artificial, destacando la última misión de rescate de Ospina, intentando salvar a un perrito en peligro.