Perú despide como héroe a Patrick Ospina, el policía que dio su vida por un perro

Tras una intensa búsqueda, hallan el cuerpo de Patrick Ospina en el Callao. El policía y bombero murió tras lanzarse al río Rímac para salvar a un can

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 14:40
El cuerpo del suboficial y rescatista, Patrick Hiroshi Ospina, fue encontrado en las aguas del río Rímac el pasado sábado 21 de febrero, tras haber sido arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a un perro atrapado en la zona. A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
La Policía Nacional de Perú (PNP) confirmó que el cuerpo sin vida de Ospina fue hallado a la altura de la Base Naval del Callao "tras una ardua e incansable búsqueda".

Foto: redes sociales
"Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perrito arrastrado por el caudal. Su acto refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen a nuestros policías", escribieron en la página oficial.

 Foto: redes sociales
La Policía extendió condolencias a los familiares, amigos y compañeros del suboficial "en este momento de profundo dolor".

 Foto: redes sociales
Ospina, quien además de Policía era bombero voluntario, fue arrastrado por las aguas a pesar de que contaba con todos los elementos de seguridad y de inmediato se emprendieron las tareas de búsqueda y rescate, que comprendieron a equipos especializados, grúas y drones para seguir el cauce del Rímac hacia su desembocadura en el puerto del Callao.

 Foto: redes sociales
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que el suboficial intentó rescatar al perro que se encontraba atrapado en un montículo ubicado en medio del río Rímac, pero fue "afectado por la fuerza de la corriente".

 Foto: redes sociales
La muerte del rescatista se suma a la de al menos dos personas más por las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en distintas partes del país, que han provocado aluviones e inundaciones por el desborde de ríos y de barrancos secos, conocidas como torrenteras.

 Foto: redes sociales
Las dos víctimas mortales se reportaron en la sureña región andina de Arequipa, la más afectada hasta el momento por estos eventos climatológicos, de acuerdo con los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

 Foto: redes sociales
Según las autoridades, desde el pasado jueves se registran intensas lluvias, acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas, en la zona andina del país, dejando fuertes corrientes de agua que arrastraron automóviles e inundaron viviendas.

 Foto: redes sociales
La muerte de Patrick ha causado gran conmoción en el país y otros países del mundo.

Foto: redes sociales
Sus restos mortales fueron trasladados con los máximos honores en un vuelo de la Policía Nacional de Perú.

Foto: redes sociales
En honor a Patrick se realizó un homenaje póstumo por su labor, las autoridades anunciaron que posteriormente sería trasladado hacia Huancayo, la ciudad que lo vio crecer.

Foto: redes sociales
Cabe mencionar que la madre del suboficial de policía, Nérida Orihuela, recibirá una pensión póstuma por acción distinguida de su hijo.

Foto: redes sociales
El caso continúa causando conmoción en redes sociales, donde ya circulan imágenes creadas con inteligencia artificial, destacando la última misión de rescate de Ospina, intentando salvar a un perrito en peligro.

Foto: redes sociales
