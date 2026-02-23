“Te vamos a extrañar”: dolor por la muerte de joven que cayó de un pick-up en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- El dolor y la consternación se han apoderado de familiares, amistades y vecinos tras la trágica muerte de Karla Mercedes Quintanilla, una joven de 26 años que perdió la vida tras caer de un vehículo en marcha en el sector de El Ciénigo. Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de pesar en redes sociales, donde la recuerdan con cariño y mensajes de despedida. El hecho ocurrió en el municipio de Santa María del Real, en el departamento de Olancho, cuando la joven se transportaba en la paila de un pick-up.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que la joven cayó del vehículo; sin embargo, las autoridades presumen que pudo haber perdido el equilibrio. Tras la caída, Karla habría impactado contra una cuneta a un costado de la carretera. El impacto le provocó lesiones de gravedad que finalmente le causaron la muerte. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a la joven y la trasladaron de inmediato hacia un centro asistencial cercano. Sin embargo, falleció antes de ingresar al hospital. La víctima era originaria y residente de San Francisco de Becerra, donde su muerte ha causado un profundo impacto entre quienes la conocían. En redes sociales, los mensajes de despedida no se han hecho esperar. “Ay, prima, no te volví a ver, yo me crecí con ella” y “Cómo te vamos a extrañar, amiga”, son algunas de las expresiones que reflejan el dolor de quienes compartieron momentos con la joven.