Carreras clandestinas terminan con dos menores detenidos en carretera de Colón

Colón, Honduras.- Una jornada de carreras clandestinas en el tramo carretero que conduce de Trujillo hacia Corocito dejó como resultado el decomiso de dos motocicletas y la detención de dos menores de 17 años, la tarde del domingo 22 de febrero de 2026.

El hecho ocurrió en la aldea La Esperanza , municipio de Bonito Oriental, luego de que vecinos denunciaran la presencia de aproximadamente 30 motociclistas que competían a alta velocidad, bloqueando parcialmente la vía y poniendo en riesgo a otros conductores.

Según se informó, al llegar al sector varios participantes optaron por retirarse del lugar; sin embargo, otros continuaron realizando maniobras peligrosas y acelerando sus motocicletas de forma excesiva. La situación derivó en una persecución cuando algunos intentaron escapar.

Minutos después fueron requeridos dos adolescentes, quienes acumulaban múltiples infracciones a la Ley de Tránsito, entre ellas conducción temeraria, desobediencia y alteración del orden público. Las motocicletas en las que se transportaban fueron decomisadas conforme a lo establecido por la normativa.

Los menores fueron entregados a sus padres, quienes fueron notificados sobre lo ocurrido y las sanciones correspondientes.

Las carreras ilegales en carreteras del país continúan siendo motivo de preocupación para las comunidades, debido al alto riesgo de accidentes graves y víctimas mortales que este tipo de prácticas puede provocar.