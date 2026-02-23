Carreras clandestinas terminan con dos menores detenidos en carretera de Colón

Colón, Honduras.- Una jornada de carreras clandestinas en el tramo carretero que conduce de Trujillo hacia Corocito dejó como resultado el decomiso de dos motocicletas y la detención de dos menores de 17 años, la tarde del domingo 22 de febrero de 2026.
El hecho ocurrió en la aldea La Esperanza, municipio de Bonito Oriental, luego de que vecinos denunciaran la presencia de aproximadamente 30 motociclistas que competían a alta velocidad, bloqueando parcialmente la vía y poniendo en riesgo a otros conductores.
Según se informó, al llegar al sector varios participantes optaron por retirarse del lugar; sin embargo, otros continuaron realizando maniobras peligrosas y acelerando sus motocicletas de forma excesiva. La situación derivó en una persecución cuando algunos intentaron escapar.
Minutos después fueron requeridos dos adolescentes, quienes acumulaban múltiples infracciones a la Ley de Tránsito, entre ellas conducción temeraria, desobediencia y alteración del orden público. Las motocicletas en las que se transportaban fueron decomisadas conforme a lo establecido por la normativa.
Los menores fueron entregados a sus padres, quienes fueron notificados sobre lo ocurrido y las sanciones correspondientes.
Las carreras ilegales en carreteras del país continúan siendo motivo de preocupación para las comunidades, debido al alto riesgo de accidentes graves y víctimas mortales que este tipo de prácticas puede provocar.