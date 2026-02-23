Detenidos dos sospechosos de la muerte de Valeria Alvarado, estudiante de Medicina

Dos sospechosos en la muerte de la joven Valeria Alvarado fueron detenidos la mañana de este 23 de febrero en la zona nota. ¿Quiénes son y qué se sabe sobre su relación? El caso ha causado indignación en la ciudad de El Progreso, Yoro.
Valeria Jolette Alvarado fue encontrada sin vida la noche del 22 de febrero en una cañera de San Manuel, Cortés. En sus redes, la alcaldía de El Progreso, emitió un comunicado, ya que el padre de la joven trabaja en la municipalidad.
Los detenidos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, alias Galván; y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, conocido como Vegeta.
La detención se produjo tras una persecución policial en San Pedro Sula, Cortés, donde el vehículo en el que se conducían volcó en uno de los bulevares de la ciudad, lo que permitió su captura inmediata.
De acuerdo con información difundida por la Policía Nacional, ambos individuos estarían vinculados directamente con la muerte de la joven.
Los capturados enfrentan órdenes de captura por los delitos de secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.
Dennis Alexander Galván Canales cuenta con al menos tres órdenes de captura vigentes por delitos similares, según informaron las autoridades.
La joven desapareció el 15 de febrero y era hija del reconocido abogado Carlos Enrique Alvarado Flores, quien desempeña funciones en la Gerencia de Obras Públicas en la alcaldía de El Progreso.
Ella también era hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
Cuando se dio su desaparición habían encontrado el vehículo de la joven, quien asistía a la iglesia Ebenezer junto a su familia.