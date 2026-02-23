  1. Inicio
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión

Un militar de 24 años murió en una emboscada en la colonia Villa Unión de Comayagüela, donde junto a otros compañeros realizaba un patrullaje de rutina

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 07:33
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
1 de 10

Un agente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) murió la madrugada de este lunes 23 de febrero en la colonia Villa Unión de Tegucigalpa. Aquí los detalles del caso.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
2 de 10

La víctima fue identificada como Álvaro Fabricio Colindres, de 24 años de edad.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
3 de 10

Según información preliminar, los agentes de la Policía Militar realizaban patrullajes de rutina cuando fueron emboscados por supuestos antisociales.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
4 de 10

Tras lo sucedido, la colonia Villa Unión amaneció bajo un fuerte resguardo militar.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
5 de 10

En la zona donde se registraron los hechos se hallaron varios casquillos de bala.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
6 de 10

Además, en el lugar también se encontró un cartucho y un tenis color negro y blanco, presuntamente de uno de los atacantes que disparó contra la Policía Militar.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
7 de 10

Tras lo ocurrido, el joven de 24 años fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde sus familiares llegaron a reconocer el cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
8 de 10

Familiares del militar Álvaro Fabricio Colindres Ártica, de 24 años, llegaron este lunes hasta la morgue capitalina para reclamar su cuerpo, luego de que perdiera la vida en una emboscada.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
9 de 10

“Nosotros somos de Yuscarán, El Paraíso. Yo soy su padrastro. Haremos todo lo posible para llevarlo a nuestro pueblo y que pueda ser velado con su familia y su hijo”, expresó su familiar.

 Foto: Redes sociales
Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión
10 de 10

“Yo me di cuenta hoy en la mañana; a las 5:00 me llamaron y no podía creerlo. Me duele mucho. Todos nos dimos cuenta en la mañana porque la señal allá por la noche es bien complicada. Él deja un bebé de unos siete meses; el niño es idéntico a él y vamos a ver cómo lo sacamos adelante”, dijo su padrastro.

 Foto: Redes sociales
