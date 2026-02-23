Acribillan en emboscada al militar Álvaro Colindres en la colonia Villa Unión

Un agente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) murió la madrugada de este lunes 23 de febrero en la colonia Villa Unión de Tegucigalpa. Aquí los detalles del caso.
La víctima fue identificada como Álvaro Fabricio Colindres, de 24 años de edad.
Según información preliminar, los agentes de la Policía Militar realizaban patrullajes de rutina cuando fueron emboscados por supuestos antisociales.
Tras lo sucedido, la colonia Villa Unión amaneció bajo un fuerte resguardo militar.
En la zona donde se registraron los hechos se hallaron varios casquillos de bala.
Además, en el lugar también se encontró un cartucho y un tenis color negro y blanco, presuntamente de uno de los atacantes que disparó contra la Policía Militar.
Tras lo ocurrido, el joven de 24 años fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde sus familiares llegaron a reconocer el cuerpo.
Familiares del militar Álvaro Fabricio Colindres Ártica, de 24 años, llegaron este lunes hasta la morgue capitalina para reclamar su cuerpo, luego de que perdiera la vida en una emboscada.
“Nosotros somos de Yuscarán, El Paraíso. Yo soy su padrastro. Haremos todo lo posible para llevarlo a nuestro pueblo y que pueda ser velado con su familia y su hijo”, expresó su familiar.
“Yo me di cuenta hoy en la mañana; a las 5:00 me llamaron y no podía creerlo. Me duele mucho. Todos nos dimos cuenta en la mañana porque la señal allá por la noche es bien complicada. Él deja un bebé de unos siete meses; el niño es idéntico a él y vamos a ver cómo lo sacamos adelante”, dijo su padrastro.