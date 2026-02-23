Su cuerpo fue encontrado en una cañera: Valeria Alvarado había desaparecido en El Progreso

La iglesia Ebenezer publicó en sus redes: “Hoy como iglesia nos unimos al dolor de la familia Alvarado Borjas por la partida de nuestra amada hermana e hija, Valeria Alvarado Borjas. 'Estimada es en los ojos del SEÑOR la muerte de sus fieles'. Salmos 116:15. Nos unimos en oración por su familia”.