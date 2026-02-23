  1. Inicio
Su cuerpo fue encontrado en una cañera: Valeria Alvarado había desaparecido en El Progreso

Valeria Alvarado era estudiante de Medicina y había desaparecido la semana pasada

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 06:20
1 de 10
1 de 10

La joven Valeria Alvarado, estudiante de Medicina en la zona norte de Honduras, fue encontrada sin vida la noche del 22 de febrero en una cañera. ¿Qué se sabe del caso?

 Fotos: Cortesía redes
2 de 10
2 de 10

Su nombre era Valeria Jolette Alvarado Borjas, tenía 20 años de 20 años de edad y había sido reportada como secuestrada la semana pasada en la ciudad de El Progreso, Yoro.

 Foto: Cortesía redes
3 de 10
3 de 10

Ella era estudiante de la carrera de Medicina y era hija del reconocido abogado Carlos Enrique Alvarado Flores, quien desempeña funciones en la Gerencia de Obras Públicas en la alcaldía de El Progreso, y siendo cercano al alcalde Alexander López.

 Foto: Cortesía redes
4 de 10
4 de 10

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se produjo la noche de este domingo en una cañera entre La Lima y San Manuel, Cortés.

Foto: Cortesía redes
5 de 10
5 de 10

Cuando se dio su desaparición habían encontrado el vehículo de la joven, quien asistía a la iglesia Ebenezer junto a su familia.

Foto: Cortesía redes
6 de 10
6 de 10

La iglesia Ebenezer publicó en sus redes: “Hoy como iglesia nos unimos al dolor de la familia Alvarado Borjas por la partida de nuestra amada hermana e hija, Valeria Alvarado Borjas. 'Estimada es en los ojos del SEÑOR la muerte de sus fieles'. Salmos 116:15. Nos unimos en oración por su familia”.

Foto: Cortesía redes
7 de 10
7 de 10

Al momento de encontrar el cuerpo, la Policía Nacional no brindó mayores detalles del hecho ni el paradero de los sospechosos.

Foto: Cortesía redes
8 de 10
8 de 10

Fue examentamente en una cañera de San Manuel, Cortés, donde encontrado el cuerpo de la joven, quien soñaba con ser doctora.

Foto: Cortesía redes
9 de 10
9 de 10

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este hecho que vuelve a enlutar a una familia y conmociona a la población de El Progreso.

 Foto: Cortesía redes
10 de 10
10 de 10

El caso había generado consternación en la comunidad progreseña desde que se denunció su desaparición.

 Foto: Cortesía redes
