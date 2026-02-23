Fiscalía mantiene bajo custodia restos de El Mencho en Ciudad de México

Ciudad de México, México.-La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo resguardo en la Ciudad de México los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras el operativo militar que culminó con su muerte luego de un enfrentamiento con fuerzas federales en el estado de Jalisco. De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde especialistas llevan a cabo estudios periciales y la necropsia correspondiente con el fin de confirmar científicamente la identidad del presunto narcotraficante, considerado durante años uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos. El traslado hacia la capital mexicana se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, escoltado por elementos federales y personal forense, mientras que en los alrededores del complejo ministerial se desplegó un fuerte dispositivo integrado por efectivos de la Guardia Nacional y fuerzas armadas para evitar posibles reacciones del crimen organizado.

Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional, Oseguera Cervantes resultó gravemente herido durante un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, como parte de un operativo derivado de trabajos de inteligencia desarrollados por autoridades mexicanas con apoyo informativo de agencias estadounidenses. El capo, afirman, falleció mientras era trasladado vía aérea hacia un hospital en la Ciudad de México para recibir atención médica especializada. La operación representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la historia reciente de México, debido al poder territorial, financiero y operativo que alcanzó el CJNG bajo el mando de "El Mencho", organización señalada por autoridades internacionales por tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Tras conocerse la muerte del líder criminal, en diversas regiones del país se reportaron narcobloqueos, quema de vehículos y otros hechos violentos atribuidos a integrantes del cartel, situación que obligó al reforzamiento de la seguridad por parte del gobierno federal para contener posibles actos de represalia.