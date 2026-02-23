Deja un bebé de siete meses: Álvaro Colindres, militar acribillado en la Villa Unión

Álvaro Fabricio Colindres Ártica fue el miembro de la Policía Militar que perdió la vida en el cumplimiento de su deber la madrugada de este lunes 23 de febrero.
Según se informó desde la institución, estaba asignado al Primer Batallón de la Policía Militar.
Colindres ingresó a las Fuerzas Armadas de Honduras el 1 de diciembre de 2019.
Su estado civil era unión libre y era originario de Yuscarán, El Paraíso, donde reside su familia.
En sus redes sociales, el joven de 24 años se mostraba orgulloso de pertenecer a la institución y publicaba varias fotografías con su uniforme.
El padrastro del joven llegó a la morgue de Tegucigalpa, donde se encontraba el cuerpo del agente de la Policía Militar.
Álvaro Fabricio Colindres, agente de la Policía Militar del Orden Público, perdió la vida luego de ser emboscado por presuntos antisociales durante un patrullaje de rutina en la colonia Villa Unión de Comayagüela.
El joven de 24 años deja un bebé de tan solo siete meses. Su padrastro destacó que era un “excelente hijo y un niño muy especial”.
“Me llamaron a las 5 de la mañana y no lo podía creer”, lamentó el padrastro del joven de 24 años.
Tras el enfrentamiento, las Fuerzas Armadas desplegaron un fuerte operativo en el sector, con saturaciones y vigilancia permanente en colonias aledañas como Villa Cristina, Villafranca, La Laguna y otros barrios.