Presidenta del Cohep dice que “hay que darle tiempo al gobierno”

Tegucigalpa, Honduras.- Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se refirió al gobierno del presidente Nasry Asfura y adujo que el ciudadano debe darle tiempo porque es una administración que inicia. La ingeniera consideró que "hay que darle tiempo al gobierno, viene empezando la gestión".

A su vez, puntualizó que "tenemos que mejorar y se lo hemos dicho (gobierno) en el tema de seguridad jurídica, todavía hay muchas invasiones en la costa norte, la seguridad ciudadana como la extorsión". La titular del Cohep fue del criterio que no es conveniente que un mismo funcionario esté a cargo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Secretaría de Energía (SEN). Gallardo estuvo junto a otros empresarios hace unos días en Casa de Gobierno abordando temas de salud, eficiencia administrativa y fortalecimiento comercial.