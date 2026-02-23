  1. Inicio
  2. · Honduras

Presidenta del Cohep dice que “hay que darle tiempo al gobierno”

Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, afirmó que ya le han trasladado varias inquietudes del sector privado al gobierno de Nasry Asfura

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 09:05
Presidenta del Cohep dice que “hay que darle tiempo al gobierno”

Anabel Gallardo afirmó que han abordado varios temas con el gobierno Asfura.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se refirió al gobierno del presidente Nasry Asfura y adujo que el ciudadano debe darle tiempo porque es una administración que inicia.

La ingeniera consideró que "hay que darle tiempo al gobierno, viene empezando la gestión".

¿Quiénes son los nuevos funcionarios que juramentó Nasry Asfura?

A su vez, puntualizó que "tenemos que mejorar y se lo hemos dicho (gobierno) en el tema de seguridad jurídica, todavía hay muchas invasiones en la costa norte, la seguridad ciudadana como la extorsión".

La titular del Cohep fue del criterio que no es conveniente que un mismo funcionario esté a cargo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Secretaría de Energía (SEN).

Gallardo estuvo junto a otros empresarios hace unos días en Casa de Gobierno abordando temas de salud, eficiencia administrativa y fortalecimiento comercial.

Nasry Asfura responde si romperá o no relaciones con China y envía mensaje sobre JOH

Con relación a la eficiencia administrativa, el Cohep plasmó al gobierno Asfura que es importante la reducción del gasto público, digitalización del gobierno y combate a la corrupción.

El mandato de Nasry Asfura inició el 27 de enero tras ser declarado ganador el 24 de diciembre.

Desde que tomó posesión, Asfura sostuvo que los empresarios serán un bastión importante en su gestión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias