Revelan dónde estaría Juan Orlando Hernández tras salir de la cárcel en EE UU

Un medio de España le hizo una entrevista al expresidente Juan Orlando Hernández y reveló en qué parte de Estados Unidos se encuentra. En su entrevista, Hernández Alvarado volvió a atizar contra la izquierda en América Latina.
El expresidente Juan Orlando Hernández le brindó una entrevista al medio español El Debate y entre las frases que mencionó, adujo: “Mi juicio fue parte de una persecución política de la izquierda”.
“En el caso particular de Honduras, los líderes de la izquierda radical lo dijeron de manera clara y categórica en público, en televisión, frente a las cámaras: 'El juicio de Juan Orlando no fue un juicio justo, fue un juicio político'”, argumentó en la entrevista.
Siguió diciendo: “Yo sostengo que no fue un juicio justo, fue un juicio amañado, porque fue parte de una operación política para pavimentar el camino a la izquierda radical para que llegara al poder a Honduras”.
Sobre ese supuesto plan de la izquierda, apuntó: “La izquierda del Partido Demócrata tenía un compromiso con la izquierda hispanoamericana de apoyar al Partido Libre de Honduras, que es una izquierda bastante radical, muy cercana al régimen de Chávez y después de Maduro”.
“...de esa manera, al atacarme a mí y a mi Gobierno y al promover una alianza alrededor de la izquierda radical hondureña, es cuando logran llegar al poder en el 2021”, continuó.
“Después de una campaña sistemática en mi contra, me sacan del país, probablemente porque creyeron que yo iba a ser alguien muy incómodo o muy vocal en contra de lo que ellos hicieron”, abonó a El Debate.
¿Y dónde está ahora? En su nota, el medio español informó que el expresidente Juan Orlando Hernández se encuentra en “algún lugar de Florida”.
Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025 y trasladado a un lujoso hotel cinco estrellas en Nueva York.
Tras salir de la cárcel, así lucía el expresidente hondureño, quien ahora está en la Florida, aunque no se ha revelado con quién o si el gobierno de EE UU le está pagando hospedaje. En varias entrevistas ha dicho que no tiene fondos económicos.