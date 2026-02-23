  1. Inicio
¿Quiénes son los nuevos funcionarios que juramentó Nasry Asfura?

Entre los nuevos funcionarios destacan exdiputados y reconocidos dirigentes nacionalistas

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 07:01
El presidente Nasry Asfura siguió juramentado funcionarios en su gabinete de gobierno la noche del 22 de febrero, ¿quiénes son los nuevos burócratas? Entre ellos destacan exdiputados y reconocidos dirigentes nacionalistas.

Fotos: Cortesía Casa Presidencial
Edgardo Loucel, exdiputado del Partido Nacional por el departamento de Choluteca, fue designado como director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
La exdiputada nacionalista por Choluteca, Francis Argeñal, fue juramentada como secretaria de Estado en el Despacho de Vivienda.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, fue presentado como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
Enrique Flores Rodríguez fue juramentado como secretario general de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
Asfura Zablah juramentó a todos los gobernadores y entre ellos, Blas Ramos, empresario del transporte y excandidato a diputado nacionalista, quien será el gobernador de Choluteca.

Foto: Cortesía Casa Presidencial
Henry Francisco Acosta Cuesta fue designado como subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
César Augusto Cáceres fue designado como comisionado propietario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
En tanto, Grace Mariela Sierra Cruz fue designada como comisionada suplente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
Dania María Baca será la subdirectora del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
A su vez, Carlos Antonio Carbajal Fajardo como el nuevo gerente administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
El presidente Asfura también nombró a Erika Molina Aguilar como secretaria general de la Secretaría de Energía.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
