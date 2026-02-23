¿Quiénes son los nuevos funcionarios que juramentó Nasry Asfura?

El presidente Nasry Asfura siguió juramentado funcionarios en su gabinete de gobierno la noche del 22 de febrero, ¿quiénes son los nuevos burócratas? Entre ellos destacan exdiputados y reconocidos dirigentes nacionalistas.
Edgardo Loucel, exdiputado del Partido Nacional por el departamento de Choluteca, fue designado como director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
La exdiputada nacionalista por Choluteca, Francis Argeñal, fue juramentada como secretaria de Estado en el Despacho de Vivienda.
Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, fue presentado como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Enrique Flores Rodríguez fue juramentado como secretario general de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Asfura Zablah juramentó a todos los gobernadores y entre ellos, Blas Ramos, empresario del transporte y excandidato a diputado nacionalista, quien será el gobernador de Choluteca.
Henry Francisco Acosta Cuesta fue designado como subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
César Augusto Cáceres fue designado como comisionado propietario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
En tanto, Grace Mariela Sierra Cruz fue designada como comisionada suplente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Dania María Baca será la subdirectora del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
A su vez, Carlos Antonio Carbajal Fajardo como el nuevo gerente administrativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
El presidente Asfura también nombró a Erika Molina Aguilar como secretaria general de la Secretaría de Energía.