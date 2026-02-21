Realizan megacolecta para apoyar a niños que luchan contra el cáncer en Honduras

Voluntarios y ciudadanos participan este 21 de febrero en la Mega Colecta organizada por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer para apoyar a pequeños pacientes en todo el país.
Con botellones en mano, decenas de colaboradores recorren calles y comercios solicitando el aporte solidario de los hondureños.
Cada moneda donada representa una esperanza para los niños que enfrentan tratamientos largos y costosos contra el cáncer.
La jornada solidaria busca recaudar fondos para continuar brindando atención médica a miles de menores diagnosticados con la enfermedad.
Padres de familia y voluntarios recuerdan que detrás de cada diagnóstico hay una historia de lucha y valentía.
En Honduras, la leucemia es el tipo de cáncer más frecuente entre los niños que reciben tratamiento.
Cada uno de los voluntarios anda completamente identificado con camisetas, botellones y demás distintivos de la Fundación Honduras para el Niño con Cáncer.
Según especialistas, actualmente se detectan en promedio dos nuevos casos de cáncer infantil cada día en el país.
La fundación brinda atención a pacientes en hospitales públicos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Muchos niños deben pasar largos periodos en hospitales mientras reciben quimioterapias y otros tratamientos especializados.
La solidaridad de la población es clave para mantener los programas de atención y medicamentos para los pequeños pacientes.
A lo largo de más de cuatro décadas, la fundación ha mejorado significativamente la esperanza de vida de los niños con cáncer en Honduras. La Mega Colecta busca recordar que la lucha contra el cáncer infantil necesita del apoyo de toda la sociedad.