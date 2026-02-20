¿Qué presidentes coincidirán con Nasry Asfura en cumbre de Donald Trump en Miami?

¿Quiénes son los presidentes de América Latina que coincidirán con Nasry Asfura en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump? El evento tiene dos objetivos claros y el presidente hondureño estará presente.
Donald Trump convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina y la cita multilateral será el 7 de marzo.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este jueves su participación en la cumbre regional. “Recibí la invitación oficial del presidente Donald Trump para participar, este 7 de marzo, en la Cumbre ‘Escudo de las Américas’, que se celebrará en Miami, Estados Unidos, dijo Peña en su cuenta de la red social X.
Trump invitó a Nasry Asfura y el presidente hondureño confirmó su presencia. Además, el jefe de Estado hondureño se reunirá con Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU.
Nayib Bukele figura en el listado de invitados y podría ser el primer encuentro cercano con Nasry Asfura, a quien no felicitó y, por el contrario, criticó al ministro de Seguridad del mandato Asfura.
Javier Milei es otro presidente invitado y, de hecho, en la presente semana él viajó a Estados Unidos para participar en el primero de una serie de encuentros con Donald Trump en momentos en que el mandatario estadounidense busca fortalecer sus vínculos con líderes regionales y contrarrestar la influencia de China, el principal socio comercial de Argentina.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, también es parte de la lista de invitados en la cumbre en Miami.
Se añade al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. También estarán otros funcionarios importantes de la región en el magno evento.
El encuentro tendrá lugar en el hotel y campo de golf de Trump, Trump National Doral Miami. El Trump National Doral Miami es un lujoso complejo de golf de 324 hectáreas ubicado en Doral, Florida, aproximadamente a 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami.
El eje de esta convocatoria reside en la intención de frenar la creciente influencia de Beijing sobre los recursos naturales, la producción alimentaria y las rutas de comercialización del continente, contexto en el cual Estados Unidos define a China como su principal adversario global.