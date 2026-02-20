  1. Inicio
La revelación de JOH sobre “El Chapo” Guzmán: ¿le ofreció dinero para su campaña?

Juan Orlando Hernández se pronunció por primera vez de este tema tras salir de la cárcel en EE UU

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 16:00
En una entrevista a la periodista hondureña Maity Interiano, el expresidente Juan Orlando Hernández abordó diversos temas y uno de ellos fue sobre “El Chapo” Guzmán. ¿Llegó dinero del narco mexicano a su campaña? Esto fue lo que declaró.

Foto: El Heraldo
Durante el juicio de Hernández Alvarado se afirmó que Juan Orlando Hernández habría recibido un millón de dólares por parte del capo mexicano para su campaña en 2013.

Foto: Cortesía redes
Amílcar Alexander "Chande" Ardón (exalcalde de El Paraíso, Copán) testificó que en 2013 presenció una reunión donde "El Chapo" le entregó un millón de dólares a Tony Hernández (hermano de JOH) para la campaña presidencial de Juan Orlando. Según Ardón, el dinero se entregó en fajos de $50,000 y $100,000 sobre una mesa. JOH se refirió a esto...

 Foto: Cortesía redes
"¿Chapo Guzmán financió su campaña, qué tan cierto es esto?", le preguntó la periodista hondureña al expresidente de Honduras

Foto: Cortesía redes
El exmandatario calificó la acusación como “totalmente falsa” y aseguró que nunca tuvo relación con el narcotraficante.

 Foto: Cortesía redes
Argumentó que, según reportes de inteligencia que conoció como presidente y un libro escrito por el agente de la DEA que lideró la captura de Guzmán en 2014, el capo permaneció vigilado en Culiacán durante meses y nunca salió de México.

 Foto: Cortesía redes
JOH citó ese agente de la DEA que lideró el operativo escribió en un libro “Durante los nueve meses que le dimos vigilancia al Chapo, a través de todos los sistemas digitales, a sus hijos, a sus principales pilotos y a todos sus equipos, nos dimos cuenta de que jamás salió del lugar donde estaba, que es Culiacán”.

 Foto: Cortesía redes
Hernández cuestionó que, si el supuesto encuentro en Honduras hubiera ocurrido, ese agente habría sido presentado como testigo, ya que —según afirmó— fue quien dirigió la operación y coordinó a los agentes en la región.

 Foto: Cortesía redes
“Ahora me pregunto yo: si hubiera sido cierto que el Chapo llegó a Honduras a entregar ese dinero, ¿por qué no pusieron a ese agente como testigo? Porque él dijo todo lo contrario en su reporte y fue quien lideró la operación y reunió a todos los agentes que tenían en la región, porque el Chapo era el más perseguido del mundo", puntualizó a Interiano.

Foto: Cortesía redes
En su juicio, Juan Orlando Hernández ya había negado recibir dinero del narco mexicano que paga sentencia en Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
