La revelación de JOH sobre “El Chapo” Guzmán: ¿le ofreció dinero para su campaña?

En una entrevista a la periodista hondureña Maity Interiano, el expresidente Juan Orlando Hernández abordó diversos temas y uno de ellos fue sobre “El Chapo” Guzmán. ¿Llegó dinero del narco mexicano a su campaña? Esto fue lo que declaró.
Durante el juicio de Hernández Alvarado se afirmó que Juan Orlando Hernández habría recibido un millón de dólares por parte del capo mexicano para su campaña en 2013.
Amílcar Alexander "Chande" Ardón (exalcalde de El Paraíso, Copán) testificó que en 2013 presenció una reunión donde "El Chapo" le entregó un millón de dólares a Tony Hernández (hermano de JOH) para la campaña presidencial de Juan Orlando. Según Ardón, el dinero se entregó en fajos de $50,000 y $100,000 sobre una mesa. JOH se refirió a esto...
"¿Chapo Guzmán financió su campaña, qué tan cierto es esto?", le preguntó la periodista hondureña al expresidente de Honduras
El exmandatario calificó la acusación como “totalmente falsa” y aseguró que nunca tuvo relación con el narcotraficante.
Argumentó que, según reportes de inteligencia que conoció como presidente y un libro escrito por el agente de la DEA que lideró la captura de Guzmán en 2014, el capo permaneció vigilado en Culiacán durante meses y nunca salió de México.
JOH citó ese agente de la DEA que lideró el operativo escribió en un libro “Durante los nueve meses que le dimos vigilancia al Chapo, a través de todos los sistemas digitales, a sus hijos, a sus principales pilotos y a todos sus equipos, nos dimos cuenta de que jamás salió del lugar donde estaba, que es Culiacán”.
Hernández cuestionó que, si el supuesto encuentro en Honduras hubiera ocurrido, ese agente habría sido presentado como testigo, ya que —según afirmó— fue quien dirigió la operación y coordinó a los agentes en la región.
“Ahora me pregunto yo: si hubiera sido cierto que el Chapo llegó a Honduras a entregar ese dinero, ¿por qué no pusieron a ese agente como testigo? Porque él dijo todo lo contrario en su reporte y fue quien lideró la operación y reunió a todos los agentes que tenían en la región, porque el Chapo era el más perseguido del mundo", puntualizó a Interiano.
En su juicio, Juan Orlando Hernández ya había negado recibir dinero del narco mexicano que paga sentencia en Estados Unidos.