Así se presentó Edgardo Casaña al CN luego de aprobar un código de vestimenta a diputados

El diputado de Santa Bárbara esta vez cambió su vestimenta y así fue captado en el Congreso Nacional

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 18:40
¿Qué pasó con Edgardo Casaña? Luego de aprobar un código de vestimenta en el Congreso Nacional (CN), así se presentó el diputado de Santa Bárbara a la sesión de este 18 de febrero en el Poder Legislativo.

Fotos: David Romero - El Heraldo
En la sesión de este día se juramentó la comisión interventora que asumirá la dirección administrativa de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), en el marco del decreto aprobado la semana pasada para intervenir ese centro de estudios superiores.

 Foto: David Romero - El Heraldo
La comisión quedó conformada por Javier David López Padilla, quien la presidirá; Ramón Edgardo Cárcamo Rivera; Olvin Rigoberto Álvarez Rodríguez; Luis Alberto Mejía Cálix y Ernesto Guillermo Cornejo Ortiz.

 Foto: David Romero - El Heraldo
Este día comenzó a implementarse el código de vestimenta aprobado el 17 de febrero y una de las novedades fue la ropa utilizada por el congresista Edgardo Casaña.

Foto: David Romero - El Heraldo
El 17 de febrero, así vistió Casaña durante la sesión, utilizando gorra y una chamarra. Sin embargo, no se le dio la palabra y se le pidió utilizar otra vestimenta.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Casaña en el Congreso pasado fue directivo y también usaba gorra. Él dijo que a un parlamentario no se le debe juzgar por su vestimenta, se le debe juzgar por su gestión legislativa.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Sin embargo, este 18 de febrero se presentó con traje. No obstante, su característica gorra la colocó en su curul, aunque no la utilizó.

Foto: David Romero - El Heraldo
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había dicho que no le daría la palabra a ningún diputado que no respetara el código de vestimenta.

Foto: David Romero - El Heraldo
Casaña no usó corbata, pero sí un traje en la sesión de este 18 de febrero.

Foto: David Romero - El Heraldo
El diputado llegó puntual a la sesión y siempre mostró la gorra que usa frecuentemente sobre el “Che” Guevara.

Foto: Elvis Mendoza - El Heraldo
