“Le tendieron la alfombra roja”: así fue la noche en que JOH salió de la cárcel en EE UU

Esa noche en Hazelton (día del indulto y su liberación, después de que los presos ya hubieran cenado, los funcionarios de prisiones se presentaron en la unidad de alojamiento para buscar a Hernández Alvarado. Smith, subdirector de la oficina, quería hablar con él. El recién indultado fue acompañado a la oficina del capitán, donde usó su teléfono para hablar con Smith, su compañero indultado, según una fuente familiarizada con la situación. La decisión conmocionó al personal penitenciario, tanto actual como anterior.