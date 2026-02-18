“Le tendieron la alfombra roja”: así fue la noche en que JOH salió de la cárcel en EE UU

El medio ProPublica dio a conocer un artículo sobre la liberación de Juan Orlando Hernández de la cárcel tras el indulto del presidente Donald Trump el 28 de noviembre de 2025. En su artículo precisan todas las facilidades que recibió el exmandatario hondureño.
A principios del 2025, las autoridades penitenciarias trasladaron a Juan Orlando Hernández del centro de detención federal de Brooklyn, que alberga principalmente a detenidos en prisión preventiva, a la penitenciaría de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental.
Allí, Hernández pasó sus últimos días en la “codiciada unidad de alojamiento destinada a un programa terapéutico para tratar la drogadicción, las enfermedades mentales y los errores de pensamiento criminal”, cita ProPublica.
¿Cómo fueron las últimas horas de Hernández? El medio precisa que “los funcionarios penitenciarios pagaron horas extras a un equipo táctico especializado para que lo trasladara desde un centro de alta seguridad en Virginia Occidental hasta el famoso hotel de cinco estrellas Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York”.
“Antes de irse, Hernández pudo usar el teléfono gubernamental del capitán para hablar con el subdirector del sistema penitenciario federal, Joshua Smith, quien fue condenado por conspiración para narcotráfico antes de que Trump lo indultara en 2021”, añadieron.
"La administración [de la oficina de prisiones] le tendió la alfombra roja", dijo Joe Rojas, trabajador penitenciario jubilado y exlíder sindical a ProPublica.
Esa noche en Hazelton (día del indulto y su liberación, después de que los presos ya hubieran cenado, los funcionarios de prisiones se presentaron en la unidad de alojamiento para buscar a Hernández Alvarado. Smith, subdirector de la oficina, quería hablar con él. El recién indultado fue acompañado a la oficina del capitán, donde usó su teléfono para hablar con Smith, su compañero indultado, según una fuente familiarizada con la situación. La decisión conmocionó al personal penitenciario, tanto actual como anterior.
ProPublica abonó que a al presidente de Honduras también se le permitió hablar con su familia, quienes luego llamaron a Renato Stabile (abogado de JOH) para comunicarle la buena noticia. En menos de una hora, según Stabile, recibió una llamada de Smith, preguntándole sobre un plan de liberación.
La decisión de Donald Trump estaba dando de qué hablar a nivel regional y en Hazelton continuaban las acciones para la liberación de JOH. “Como la mayoría de las liberaciones de reclusos se realizan durante el día, era necesario llamar al personal penitenciario para que se encargara del papeleo y la logística de la liberación. Pero había un problema: Hernández tenía una orden de detención migratoria”, reza el medio.
Durante varias horas en la noche de su liberación, los funcionarios de la prisión se esforzaron por que se retirara la orden de detención (orden migratoria) para que pudiera salir libre, según varias fuentes familiarizadas con la situación. Los registros muestran que los funcionarios de inmigración levantaron la orden de detención contra Hernández justo después de las 11 de la noche.
Los funcionarios de la prisión activaron un equipo táctico de cuatro hombres, pagando a al menos tres de ellos horas extras para que lo llevaran al lujoso hotel en Manhattan: el Waldorf Astoria.
Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025 y trasladado al lujoso hotel cinco estrellas, de aproximadamente $1,000 la noche, según registros gubernamentales y fuentes policiales.