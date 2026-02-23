Futbolista hondureño se casó con linda modelo: Así fue su impresionante boda

Futbolista hondureño sorprendió al casarse en las últimas horas con linda modelo. Así fue la boda y te contamos quién es ella.
El futbolista hondureño Julián Martínez sorprendió en las últimas semanas al ser visto nuevamente en Honduras.
El joven defensor del Alverca FC de Portugal regresó al país para dar un paso muy importante en su vida personal.
Su visita generó especulación, ya que había tenido pocos minutos tras recuperarse de una lesión a mitad de temporada.
Con el paso de los días se confirmó que el motivo de su viaje era contraer matrimonio con su pareja, Darlyn Banegas.
La boda se realizó en Honduras y reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.
Martínez y Darlyn compartieron en redes sociales un emotivo video con los momentos más destacados de la ceremonia.
Sin duda, este enlace representa un paso importante en la vida del joven legionario hondureño.
El defensor contó con el permiso de la directiva del Alverca para viajar y celebrar junto a su familia.
La boda fue realizada en un bonito lugar de Tegucigalpa, Honduras.
Julián se mostró alegre al unir su vida con su linda novia, ahora esposa.
En la ceremonia estuvieron presentes Junior Lacayo y Edwin Sola, además de otros amigos futbolistas cercanos a Julián.
Su ahora esposa, Darlyn Banegas, es una modelo hondureña que mantiene un perfil discreto en redes sociales.
En sus cuentas personales se identifica como fiel seguidora del Club Olimpia Deportivo, exequipo de su esposo.
Darlyn es amante de los viajes y las salidas.
Actualmente, la pareja reside en Alverca do Ribatejo, Portugal, donde el futbolista desarrolla su carrera profesional.
En redes sociales, Banegas acumula más de 2,600 seguidores y suele compartir momentos personales junto a Martínez.