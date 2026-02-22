Tristes, enojados y con vergüenza; así salieron los del Olimpia tras caer ante Motagua

Los jugadores del Olimpia no ocultaron su enojo y tristeza luego de perder el clásico ante el Motagua en el estadio Nacional y alargar el mal momento con el que han arrancado en este torneo Clausura
Jorge BEnguché se fue en blanco en el clásico capitalino, no pudo abrir a la defensa del Motagua que lo borró en todo el partido.
Tras aportar poco o nada en el partido que significaba mucho para ellos, Benguché se fue enojado al camerino tras perder ante el vecino.
Otro que salió bien golpeado fue José Mario Pinto que no apareció en el este juego del Olimpia ante el Motagua.
Los jugadores del Olimpia saludaron a los del Motagua por cortesía pero se les notaba su enojo, tanto fue así que Emanuel Hernández reclamó al árbitro y se fue expulsado.
Olimpia llegaba de caer ante el Victoria en la visita a La Ceiba, además de ser eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Pero Motagua no tuvo piedad y lo derrotó en el Nacional. Apenado salió Agustín Mulet
Yustin Arboleda salió con cara de pocos amigos tras la derrota del Olimpia en el Nacional.
Edwin Rodríguez cambió camisa con jugador del Motagua pese a la derrota.
Eduardo Espinel no levanta a su equipo, ya fue eliminado del primer torneo y en Liga Nacional son quintos.
Edrick Menjívar tras gritos de aficionados del Motagua se quitó la camisa del Olimpia y se las mostró mientras caminaba al camerino.
Edwin Rodríguez no podia creer que volvieran a perder otro juego en este torneo Clausura.