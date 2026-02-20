Nasry Asfura recibe a representantes del FMI en Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió la tarde de este 20 de febrero a representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Casa de Gobierno.
Asfura Zablah se reunió con la directora ejecutiva del FMI, Xiana Méndez Bértolo; el representante residente del organismo en Honduras, Fabiano Rodríguez; y el Jefe de Misión, Emilio Fernández, entre otros funcionarios del organismo financiero internacional.
En tanto, el presidente hondureño estuvo acompañado del ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos; así como representantes del sector privado.
En el encuentro se adelantaron aspectos vinculados a la cuarta y quinta revisión del programa económico vigente con el organismo, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos meses.
El 16 de febrero, el FMI precisó mediante un comunicado: “La visita, una práctica habitual tras la toma de posesión de un nuevo gobierno, forma parte de la estrecha y continua relación del FMI con Honduras para apoyar políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo”.
A su vez, previo al encuentro de este 20 de febrero, Roberto Lagos indicó que "esta es una primera visita del staff técnico del fondo para conocer a las autoridades; no es una revisión, simplemente es una primera discusión en la cual vamos a compartir, entender cuál es el estatus del acuerdo actual y descubrir cuáles eran las prioridades del gobierno anterior y nosotros lo que traemos, cuál es la visión del presidente Asfura con respecto a los temas económicos".
Los temas que son revisados por el FMI en esta visita que concluye hoy son: situación económica del país, visión de las nuevas autoridades y sus prioridades de política.
La administración Asfura ya se encuentra trabajando el par con un equipo de asistencia técnica del Tesoro de Estados Unidos y del FMI.
Se espera que este mismo día sea compartido un comunicado por parte del Fondo Monetario.