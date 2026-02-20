Nasry Asfura recibe a representantes del FMI en Casa de Gobierno

Asfura Zablah se reunió con la directora ejecutiva del FMI , Xiana Méndez Bértolo ; el representante residente del organismo en Honduras, Fabiano Rodríguez ; y el Jefe de Misión, Emilio Fernández , entre otros funcionarios del organismo financiero internacional.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió la tarde de este 20 de febrero a representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Casa de Gobierno.

En tanto, el presidente hondureño estuvo acompañado del ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos; así como representantes del sector privado.

En el encuentro se adelantaron aspectos vinculados a la cuarta y quinta revisión del programa económico vigente con el organismo, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos meses.

El 16 de febrero, el FMI precisó mediante un comunicado: “La visita, una práctica habitual tras la toma de posesión de un nuevo gobierno, forma parte de la estrecha y continua relación del FMI con Honduras para apoyar políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo”.

A su vez, previo al encuentro de este 20 de febrero, Roberto Lagos indicó que "esta es una primera visita del staff técnico del fondo para conocer a las autoridades; no es una revisión, simplemente es una primera discusión en la cual vamos a compartir, entender cuál es el estatus del acuerdo actual y descubrir cuáles eran las prioridades del gobierno anterior y nosotros lo que traemos, cuál es la visión del presidente Asfura con respecto a los temas económicos".