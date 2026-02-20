Encuentro de Nasry Asfura con Shay Salamon busca defender la libertad religiosa

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura reafirmó su compromiso con la memoria histórica y la lucha contra el antisemitismo tras reunirse con Shay Salamon, director de Asuntos Hispanos del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM).

Asfura y Salamon hablaron sobre estrategias de cooperación internacional y proyectos educativos para combatir la discriminación y proteger la libertad religiosa; la reunión tuvo lugar en la Casa Presidencial.

En el diálogo participó la designada presidencial, María Antonieta Mejía, y el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, donde se planteó la posibilidad de que Honduras adopte la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), un estándar global para combatir el discurso de odio y promover la memoria histórica.