Honduras oficializará su reincorporación al CIADI el próximo 6 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que el país oficializará el próximo 6 de marzo su reincorporación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El mandatario subrayó que "el 6 de marzo estaremos en Washington para firmar (la reincorporación). Es parte de la seguridad jurídica que debemos ofrecer a la inversión". La suscripción del documento tendrá lugar en la sede del Banco Mundial en la capital estadounidense, tres semanas después de que Asfura solicitara formalmente el reingreso mediante una carta dirigida a Martina Polasek, secretaria general del CIADI.

En la carta, el Asfura manifestó su disposición a cumplir con los "requisitos y procedimientos del Convenio del CIADI" para tramitar la solicitud de manera inmediata. Con esta medida, el mandatario, busca emitir una señal de confianza a los mercados internacionales y reactivar la inversión extranjera directa, tras un periodo de tensiones entre el Estado y el sector privado. El retorno al CIADI revierte la decisión del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, quien en febrero de 2024 denunció el convenio al considerar que el organismo socavaba la soberanía nacional.