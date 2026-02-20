Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua

Un hombre de 66 años fue asesinado de varios impactos de bala en Comayagua. Aquí los pormenores del hecho.
La víctima fue identificada como Macario Medina Acosta. Su cuerpo quedó tendido a la orilla de la carretera CA-5, en la residencial El Bambú, lotificación ubicada en la zona central entre Comayagua y La Paz.
Lo que se conoce es que los sicarios llegaron a la zona haciéndose pasar por clientes y preguntando por un terreno.
El hombre vestía una calzoneta y una camisa, y fue asesinado de varios disparos.
El vehículo era un Mazda color azul y quedó con la puerta abierta, por lo que se presume que la víctima sí bajó de su carro.
Una de las hipótesis es que tenía problemas personales, ya que se dedicaba al rubro de préstamos. En la escena del crimen se observa que el cuerpo de la víctima quedó a un costado del vehículo.
Según medios locales, al hombre le habrían montado una persecución, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.
Supuestamente, la Policía Nacional ya identificó a los dos malhechores, pero están siguiendo el protocolo para realizar el vaciado de las cámaras de seguridad.
Los malhechores quedaron captados por las cámaras de seguridad y la Policía ya trabaja en su captura.
En redes sociales, muchas personas han lamentado lo ocurrido y aseguran que era un hombre muy servicial.