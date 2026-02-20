  1. Inicio
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua

Don Macario Medina era socio de una lotificadora y prestamista, pero bajo engaños sicarios llegaron y lo asesinaron en Comayagua. Estos son los detalles del crimen

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 06:57
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
1 de 10

Un hombre de 66 años fue asesinado de varios impactos de bala en Comayagua. Aquí los pormenores del hecho.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
2 de 10

La víctima fue identificada como Macario Medina Acosta. Su cuerpo quedó tendido a la orilla de la carretera CA-5, en la residencial El Bambú, lotificación ubicada en la zona central entre Comayagua y La Paz.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
3 de 10

Lo que se conoce es que los sicarios llegaron a la zona haciéndose pasar por clientes y preguntando por un terreno.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
4 de 10

El hombre vestía una calzoneta y una camisa, y fue asesinado de varios disparos.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
5 de 10

El vehículo era un Mazda color azul y quedó con la puerta abierta, por lo que se presume que la víctima sí bajó de su carro.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
6 de 10

Una de las hipótesis es que tenía problemas personales, ya que se dedicaba al rubro de préstamos. En la escena del crimen se observa que el cuerpo de la víctima quedó a un costado del vehículo.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
7 de 10

Según medios locales, al hombre le habrían montado una persecución, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
8 de 10

Supuestamente, la Policía Nacional ya identificó a los dos malhechores, pero están siguiendo el protocolo para realizar el vaciado de las cámaras de seguridad.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
9 de 10

Los malhechores quedaron captados por las cámaras de seguridad y la Policía ya trabaja en su captura.

 Foto: Redes sociales
Sicarios se hicieron pasar por clientes: asesinan a don Macario Medina en Comayagua
10 de 10

En redes sociales, muchas personas han lamentado lo ocurrido y aseguran que era un hombre muy servicial.

 Foto: Redes sociales
