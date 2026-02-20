¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?

El caso del ganadero Edgardo Becerra está rodeado de misterio por la forma en la que desapareció y fue encontrado en su propiedad en Tela, Atlántida.
Edgardo era un apasionado maestro de folclore y un ganadero entregado a sus animales.
Los restos del hombre, de 42 años, ya están en la morgue de San Pedro Sula para realizarle la respectiva autopsia.
¿Qué fue lo último que se supo de él? El lunes 16 de febrero, Edgardo salió del municipio de La Lima rumbo a Tela.
En la referida propiedad, además de ganado, Tomás Becerra tenía crianza de cerdos y plantaciones de palma africana.
Ese 16 de febrero fue la última vez que fue visto con vida. Su familia encendió las alarmas y lo reportó como desaparecido. Supuestamente, vecinos en Tela vieron al ganadero. ¿Cómo hallaron su cuerpo?
Según informaron medios locales, la familia de Edgardo habría llegado a la propiedad del hoy occiso y, tras el macabro hallazgo, notificaron a las autoridades.
No obstante, otra de las hipótesis que se maneja es que fueron los vecinos quienes reportaron el cuerpo a la Policía Nacional. Las autoridades aún no se han pronunciado.
El ganadero desapareció el 16 de febrero, pero su cuerpo fue hallado después del mediodía del miércoles 18 de febrero.
Las autoridades aún no han detallado los posibles indicios investigativos, ya que Edgardo fue encontrado al interior de su propiedad. Será a través de la autopsia que se definirá si fue asesinado y posteriormente carbonizado o qué fue lo que pasó.