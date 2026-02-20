  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?

El cuerpo del ganadero Edgardo Tomás Becerra fue hallado carbonizado en su propiedad en Atlántida, días después de desaparecer

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 06:28
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
1 de 10

El caso del ganadero Edgardo Becerra está rodeado de misterio por la forma en la que desapareció y fue encontrado en su propiedad en Tela, Atlántida.

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
2 de 10

Edgardo era un apasionado maestro de folclore y un ganadero entregado a sus animales.

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
3 de 10

Los restos del hombre, de 42 años, ya están en la morgue de San Pedro Sula para realizarle la respectiva autopsia.

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
4 de 10

¿Qué fue lo último que se supo de él? El lunes 16 de febrero, Edgardo salió del municipio de La Lima rumbo a Tela.

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
5 de 10

En la referida propiedad, además de ganado, Tomás Becerra tenía crianza de cerdos y plantaciones de palma africana.

 Daniela Zepeda
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
6 de 10

Ese 16 de febrero fue la última vez que fue visto con vida. Su familia encendió las alarmas y lo reportó como desaparecido. Supuestamente, vecinos en Tela vieron al ganadero. ¿Cómo hallaron su cuerpo?

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
7 de 10

Según informaron medios locales, la familia de Edgardo habría llegado a la propiedad del hoy occiso y, tras el macabro hallazgo, notificaron a las autoridades.

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
8 de 10

No obstante, otra de las hipótesis que se maneja es que fueron los vecinos quienes reportaron el cuerpo a la Policía Nacional. Las autoridades aún no se han pronunciado.

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
9 de 10

El ganadero desapareció el 16 de febrero, pero su cuerpo fue hallado después del mediodía del miércoles 18 de febrero.

 Foto: Redes sociales
¿Qué fue lo último que se supo de Edgardo antes de ser hallado carbonizado en su propiedad?
10 de 10

Las autoridades aún no han detallado los posibles indicios investigativos, ya que Edgardo fue encontrado al interior de su propiedad. Será a través de la autopsia que se definirá si fue asesinado y posteriormente carbonizado o qué fue lo que pasó.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos