  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital

Versiones indican que Stiven Castillo se encontraba visitando a su novia cuando recibió una llamada, salió de la casa y fue atacado a disparos en la colonia 28 de Marzo

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 06:12
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
1 de 10

Como Stiven Alexander Castillo Gradiz fue identificado finalmente el menor asesinado la tarde del jueves-19 de febrero- en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa. Esto es lo que se sabe caso:

Foto: Cortesía
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
2 de 10

Stiven Alexander Castillo Gradiz, de 16 años de edad, fue atacado a disparos por sujetos desconocidos entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde.

 c
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
3 de 10

Según el reporte de los hechos, el joven presuntamente se encontraba visitando a su novia en la calle Las Ciruelas, donde recibió una llamada telefónica.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
4 de 10

Minutos después, el menor salió de la casa donde se encontró con los malhechores, quienes lo habrían amenazado a él.

Foto: Cortesía
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
5 de 10

El joven, tras ser amenazado, intentó huir del lugar; sin embargo, estos lo persiguieron hasta alcanzarlo y atacarlo a disparos en reiteradas ocasiones.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
6 de 10

El cuerpo de Stiven Castillo quedó tendido boca arriba en plena calle, donde personas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones y ver el cuerpo en el suelo.

 Foto: Redes sociales
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
7 de 10

Se conoció que García residía en el barrio Las Brisas del mismo lugar; sin embargo, por motivo de la visita se encontraba en esa zona.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
8 de 10

La escena fue acordonada por miembros de la Policía Nacional, donde momentos después llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico de la víctima.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
9 de 10

Las autoridades indagan en la escena las posibles causas por las que estos criminales le habrían quitado la vida a este joven, así como las identidades de los mismos. Familiares piden justicia por su muerte.

 Foto: Cortesía
Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital
10 de 10

El cuerpo de Stiven Castillo será velado en el centro comunal de La Esperanza, al lado de la clínica Umanzor, a partir de las 7:00 de la mañana, informaron sus familiares.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos