Andaba visitando a su novia: Stiven Castillo fue asesinado tras llamada en la capital

Como Stiven Alexander Castillo Gradiz fue identificado finalmente el menor asesinado la tarde del jueves-19 de febrero- en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa. Esto es lo que se sabe caso:
Stiven Alexander Castillo Gradiz, de 16 años de edad, fue atacado a disparos por sujetos desconocidos entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde.
Según el reporte de los hechos, el joven presuntamente se encontraba visitando a su novia en la calle Las Ciruelas, donde recibió una llamada telefónica.
Minutos después, el menor salió de la casa donde se encontró con los malhechores, quienes lo habrían amenazado a él.
El joven, tras ser amenazado, intentó huir del lugar; sin embargo, estos lo persiguieron hasta alcanzarlo y atacarlo a disparos en reiteradas ocasiones.
El cuerpo de Stiven Castillo quedó tendido boca arriba en plena calle, donde personas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones y ver el cuerpo en el suelo.
Se conoció que García residía en el barrio Las Brisas del mismo lugar; sin embargo, por motivo de la visita se encontraba en esa zona.
La escena fue acordonada por miembros de la Policía Nacional, donde momentos después llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico de la víctima.
Las autoridades indagan en la escena las posibles causas por las que estos criminales le habrían quitado la vida a este joven, así como las identidades de los mismos. Familiares piden justicia por su muerte.
El cuerpo de Stiven Castillo será velado en el centro comunal de La Esperanza, al lado de la clínica Umanzor, a partir de las 7:00 de la mañana, informaron sus familiares.