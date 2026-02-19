Recibió una llamada antes de ser asesinado: lo que se sabe del crimen en la 28 de Marzo

En horas de la tarde de este jueves, sujetos desconocidos le quitaron la vida a un menor de 16 años, quien habría salido de donde estaba tras recibir una llamada. Fue perseguido y asesinado en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa. Aquí los detalles del caso:
Cámaras de seguridad habrían grabado el crimen de Steven Alejandro García, de 16 años de edad, quien fue asesinado esta tarde en la calle Las Ciruelas, entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde.
El hecho se registró cuando, según versiones, el joven habría recibido una llamada telefónica, por lo que salió de la vivienda, donde fue amenazado por hombres que se desplazaban en una motocicleta.
Además, mencionaron que este, tras ser amenazado, intentó huir del lugar, donde fue perseguido por estas personas, quienes lo atacaron a disparos.
Su cuerpo quedó tendido boca arriba en el suelo, mientras personas que pasaban por la zona escucharon los disparos e hicieron una llamada a las autoridades.
Se conoció que García residía en el barrio Las Brisas del mismo lugar; sin embargo, este presuntamente estaba visitando a su novia en la colonia donde ocurrió el crimen.
La escena fue acordonada por miembros de la Policía Nacional, a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico de la víctima.
Las autoridades indagan en la escena las posibles causas por las que estos criminales le habrían quitado la vida a este joven, así como las identidades de los mismos.
Se conoció que en la zona hay instaladas cámaras de seguridad del sistema 911, las cuales servirían para ampliar los detalles de cómo ocurrió el crimen e identificar a los criminales.
Datos del Observatorio de la Violencia establecen que este año unas 300 personas han perdido la vida en hechos violentos.