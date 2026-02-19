  1. Inicio
Expareja de Katherine Reyes admitió que la mató con odio y saña; fue condenado a 18 años

Tras más de ocho meses de su crimen, Walter Alvarenga admitió que la mató, la quemó y luego la enterró, después de invitarla a salir engañada junto a dos miembros de la MS-13

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 14:02
Aunque condenado a una pena mínima, finalmente se hizo justicia. Walter Alvarenga fue condenado tras admitir ser culpable de la muerte de su expareja, la manicurista Katherine Reyes, el pasado 26 de julio. Aquí los detalles:

La mañana de este jueves -19 de febrero- se realizó la audiencia de procedimiento abreviado de Walter Mauricio Alvarenga Monge, acusado de asesinar a su expareja en la colonia Rivera Hernández, San Pedro Sula.

El Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula condenó a Alvarenga Monge a una pena mínima luego de reconocer ante la Jueza, ser el autor de la muerte violenta de Katherine Reyes.

Según la nota de prensa publicada por el Poder Judicial, Alvarenga Monge actuó con "alevosía, ventaja y premeditación, ya que previamente con engaño limitó la libre locomoción de la víctima".

Reveló que Walter Alvarenga "actuó con ira, odio y saña" al momento de quitarle la vida a Katherine Nicolle Reyes Fuentes, quien fue encontrada en una fosa en El Zapotal; su cuerpo estaba totalmente calcinado, previamente asesinada a disparos.

Investigaciones revelaron que su cuerpo fue carbonizado y enterrado, luego de que desapareciera el 20 de julio, tras salir de su vivienda para atender una cita con su exnovio.

Walter le pidió que llegara a un restaurante ubicado en el bulevar del este para cenar y conversar, asegurándole que no le iba a pasar nada. Al llegar al desvío hacia esa comunidad, dos individuos se unieron y, entre los tres, obligaron por la fuerza a la joven a dirigirse a unos potreros, donde fue asesinada y posteriormente enterrada.

Las pistas revelan que los otros dos implicados serían miembros de la MS-13 y que, al llegar a El Zapotal, Walter Mauricio Alvarenga entregó a Katherine a los presuntos pandilleros, quienes procedieron a quemarla y enterrarla.

Alvarenga Monje decidió someterse a un procedimiento abreviado, donde aceptó su culpabilidad a cambio de una reducción de pena por el delito de femicidio agravado; recibió una condena de 18 años 6 meses de prisión como pena principal.

La sentencia la cumplirá en el Centro Penitenciario de Támara, M.D.C., departamento de Francisco Morazán.

