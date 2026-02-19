  1. Inicio
Ganadero y maestro de folclore: ¿Quién era Edgardo Becerra, hallado carbonizado en Tela?

En una de sus propiedades, tras varios días desaparecido, fue hallado carbonizado el cuerpo de Tomás Edgardo Becerra. Esto es lo que se sabe del caso

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 09:27
Muy querido y descrito como un apasionado de la danza folclórica y la ganadería: "Un hombre humilde y servicical", esos son los mensajes que han inundado las redes sociales. Muchos conocidos lamentan la pérdida.

 Foto: Redes sociales
El hallazgo de Edgardo es todo un misterio. Sus restos se encuentran en la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia.

 Foto: Redes sociales
Edgardo fue reportado como desaparecido el pasado lunes, pero su cuerpo fue encontrado el miércoles 18 de febrero en una de sus propiedades. Él disfrutaba de la crianza de cerdos y a la siembra de palma africana.

 Foto: Redes sociales
Una de las últimas cosas que se supo de él es que viajó desde La Lima a Tela para revisar su terreno.

 Foto: Redes sociales
Era miembro de la asociación cultural Zorzales de Sula y uno de los instructores de danzas folclóricas y autóctonas más destacados del país. Varios colegas han lamentado lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
En sus redes sociales, Edgardo mostraba muchas facetas de su vida, desde el folclore hasta su trabajo en el campo, compartiendo con vacas y otros animales.

 Foto: Redes sociales
"Hasta cuándo! ¡Dios santo! ¿Cuánto más tenemos que aguantar este enorme flagelo de inseguridad que vivimos los hondureños?", posteó una de sus compañeras en Facebook.

 Foto: Redes sociales
Becerra se desempeñaba como maestro en el Instituto Superación de Chamelecón.

 Foto: Redes sociales
Preliminarmente se conoce que su cuerpo fue hallado carbonizado en un predio de palma africana en Tela, Atlántida, propiedad que era suya.

 Foto: Redes sociales
"Nuestro folclore vuelve a estar de luto. Con profundo pesar lamentamos la pérdida irreparable de nuestro querido amigo Tomás Edgardo Becerra, que lamentablemente perdió su vida en estos días. Mostramos nuestro más sentido pésame a toda su familia y amistades", posteó otra de sus compañeras.

 Foto: Redes sociales
