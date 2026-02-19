Ganadero y maestro de folclore: ¿Quién era Edgardo Becerra, hallado carbonizado en Tela?

Muy querido y descrito como un apasionado de la danza folclórica y la ganadería: "Un hombre humilde y servicical", esos son los mensajes que han inundado las redes sociales. Muchos conocidos lamentan la pérdida.
El hallazgo de Edgardo es todo un misterio. Sus restos se encuentran en la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia.
Edgardo fue reportado como desaparecido el pasado lunes, pero su cuerpo fue encontrado el miércoles 18 de febrero en una de sus propiedades. Él disfrutaba de la crianza de cerdos y a la siembra de palma africana.
Una de las últimas cosas que se supo de él es que viajó desde La Lima a Tela para revisar su terreno.
Era miembro de la asociación cultural Zorzales de Sula y uno de los instructores de danzas folclóricas y autóctonas más destacados del país. Varios colegas han lamentado lo ocurrido.
En sus redes sociales, Edgardo mostraba muchas facetas de su vida, desde el folclore hasta su trabajo en el campo, compartiendo con vacas y otros animales.
"Hasta cuándo! ¡Dios santo! ¿Cuánto más tenemos que aguantar este enorme flagelo de inseguridad que vivimos los hondureños?", posteó una de sus compañeras en Facebook.
Becerra se desempeñaba como maestro en el Instituto Superación de Chamelecón.
Preliminarmente se conoce que su cuerpo fue hallado carbonizado en un predio de palma africana en Tela, Atlántida, propiedad que era suya.
"Nuestro folclore vuelve a estar de luto. Con profundo pesar lamentamos la pérdida irreparable de nuestro querido amigo Tomás Edgardo Becerra, que lamentablemente perdió su vida en estos días. Mostramos nuestro más sentido pésame a toda su familia y amistades", posteó otra de sus compañeras.