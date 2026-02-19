Su cuerpo fue hallado carbonizado en su propiedad: el misterioso caso de Edgardo Becerra en Tela

Un hombre identificado como Tomás Edgardo Becerra Lindo, de 42 años de edad, fue encontrado sin vida en su propiedad.
Se presume que la víctima habría sido privada de libertad y su cuerpo fue localizado el miércoles en su propiedad. Aún se investiga si fue un crimen.
Becerra Lindo había viajado desde el municipio de La Lima hasta Tela para revisar su terreno.
La víctima, muy querida en la zona, se dedicaba a la ganadería, específicamente a la crianza de cerdos y a la siembra de palma africana.
Además de ganadero, era un apreciado maestro de danza en La Lima. Hoy muchos de sus compañeros lamentan su muerte.
Familiares y allegados destacaron que Tomás Edgardo Becerra era una figura reconocida tanto en el sector productivo como en el cultural.
Era miembro de la asociación cultural Zorzales de Sula y uno de los instructores de danzas folclóricas y autóctonas más destacados del país.
Luego del hallazgo, equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue en San Pedro Sula para practicar la autopsia que ayude a esclarecer el hecho.
En redes sociales se mostraba como un amante del ambiente en el campo, disfrutando de sus vacas, cerdos y otros animales.
Amigos han lamentado lo ocurrido: “Tomás no fue solo un folclorista; fue un sembrador de identidad y memoria cultural. En cada paso, en cada coreografía, defendió con pasión la esencia de nuestra tierra”.