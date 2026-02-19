  1. Inicio
Su cuerpo fue hallado carbonizado en su propiedad: el misterioso caso de Edgardo Becerra en Tela

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 08:50
Un hombre identificado como Tomás Edgardo Becerra Lindo, de 42 años de edad, fue encontrado sin vida en su propiedad.

Foto: Redes sociales
Se presume que la víctima habría sido privada de libertad y su cuerpo fue localizado el miércoles en su propiedad. Aún se investiga si fue un crimen.

Foto: Redes sociales
Becerra Lindo había viajado desde el municipio de La Lima hasta Tela para revisar su terreno.

 Foto: Redes sociales
La víctima, muy querida en la zona, se dedicaba a la ganadería, específicamente a la crianza de cerdos y a la siembra de palma africana.

 Foto: Redes sociales
Además de ganadero, era un apreciado maestro de danza en La Lima. Hoy muchos de sus compañeros lamentan su muerte.

 Foto: Redes sociales
Familiares y allegados destacaron que Tomás Edgardo Becerra era una figura reconocida tanto en el sector productivo como en el cultural.

 Foto: Redes sociales
Era miembro de la asociación cultural Zorzales de Sula y uno de los instructores de danzas folclóricas y autóctonas más destacados del país.

 Foto: Redes sociales
Luego del hallazgo, equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue en San Pedro Sula para practicar la autopsia que ayude a esclarecer el hecho.

 Foto: Redes sociales
En redes sociales se mostraba como un amante del ambiente en el campo, disfrutando de sus vacas, cerdos y otros animales.

 Foto: Redes sociales
Amigos han lamentado lo ocurrido: “Tomás no fue solo un folclorista; fue un sembrador de identidad y memoria cultural. En cada paso, en cada coreografía, defendió con pasión la esencia de nuestra tierra”.

 Foto: Redes sociales
