Iba con su familia y el carro volcó: Eliana, de 4 años, murió tras un accidente en Atlántida

Siete personas que iban a bordo del vehículo quedaron heridas, pero la pequeña Eliana Lizeth López no corrió con la misma suerte. Aquí los detalles

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 07:17
Una menor identificada como Eliana Lizeth López perdió la vida en un accidente en la comunidad de Buena Vista, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se transportaban varias personas presentó fallas mecánicas mientras subía una cuesta.

 Foto: Redes sociales
La supuesta falla mecánica provocó que retrocediera sin control y diera múltiples vueltas, dejando a una menor muerta y a siete personas más heridas.

 Foto: Redes sociales
En el vehículo viajaban varios niños y adultos mayores, quienes resultaron con diversas lesiones.

 Foto: Redes sociales
Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Atlántida, en La Ceiba, donde permanecen bajo atención médica.

 Foto: Cortesía
Mientras la familia se recupera de la tragedia, los médicos confirmaron que la pequeña Eliana no sobrevivió al siniestro.

 Foto: Redes sociales
Eliana tenía apenas cuatro años de edad; era muy sonriente y tenía toda una vida por delante.

 Foto: Redes sociales
Al perder el control en la cuesta, el vehículo tipo camioneta volcó y quedó de lado.

 Foto: Redes sociales
Aún se desconoce dónde recibió los golpes la menor y en qué parte del vehículo viajaba.

 Foto: Redes sociales
El accidente ocurrió el pasado miércoles 18 de febrero. El vehículo portaba las placas HCS 5682.

 Foto: Redes sociales
