Iba con su familia y el carro volcó: Eliana, de 4 años, murió tras un accidente en Atlántida

Una menor identificada como Eliana Lizeth López perdió la vida en un accidente en la comunidad de Buena Vista, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se transportaban varias personas presentó fallas mecánicas mientras subía una cuesta.
La supuesta falla mecánica provocó que retrocediera sin control y diera múltiples vueltas, dejando a una menor muerta y a siete personas más heridas.
En el vehículo viajaban varios niños y adultos mayores, quienes resultaron con diversas lesiones.
Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Atlántida, en La Ceiba, donde permanecen bajo atención médica.
Mientras la familia se recupera de la tragedia, los médicos confirmaron que la pequeña Eliana no sobrevivió al siniestro.
Eliana tenía apenas cuatro años de edad; era muy sonriente y tenía toda una vida por delante.
Al perder el control en la cuesta, el vehículo tipo camioneta volcó y quedó de lado.
Aún se desconoce dónde recibió los golpes la menor y en qué parte del vehículo viajaba.
El accidente ocurrió el pasado miércoles 18 de febrero. El vehículo portaba las placas HCS 5682.