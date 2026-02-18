  1. Inicio
Javier Moradel, el joven motociclista que murió en accidente vial en Cantarranas

El joven murió de forma inmediata tras perder el control de su motocicleta cuando regresaba a casa luego de su jornada laboral; su fallecimiento ha provocado múltiples muestras de pesar

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 15:28
1 de 10

Walter Javier Moradel Hernández perdió la vida en las últimas horas tras sufrir un aparatoso accidente vial en la carretera que conduce de Cantarranas hacia la Villa de San Francisco.

 Foto: Cortesía
2 de 10

De acuerdo con la información preliminar, el joven acababa de culminar su jornada laboral en la Azucarera de Cantarranas y se dirigía a su vivienda.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Lamentablemente, Moradel no logró llegar a su destino, ya que perdió el control de la motocicleta en la que se transportaba y sufrió un fuerte accidente.

 Foto: Cortesía
4 de 10

El impacto le provocó la muerte de manera inmediata. Su cuerpo quedó tendido sobre la carretera, a un costado del vehículo de dos ruedas.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Agentes policiales se presentaron en la escena para acordonar la zona, mientras un equipo de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico correspondiente.

 Foto: Cortesía
6 de 10

La noticia ha generado profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes lo describieron como una persona dedicada y responsable.

 Foto: Cortesía
7 de 10

“Nos unimos al dolor por el sensible fallecimiento de nuestro querido colaborador Walter Javier Moradel Hernández”, publicó la empresa en sus redes sociales.

 Foto: Cortesía
8 de 10

En su pronunciamiento destacaron que siempre lo recordarán por su “dedicación, compañerismo y compromiso en el área de Taller Mecánico”.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Su último centro de estudios, el Instituto Gubernamental Técnico Brassavola, también lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia.

 Foto: Cortesía
10 de 10

“Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, elevando nuestras oraciones a Dios para que les conceda fortaleza”, indicó la institución.

 Foto: Cortesía
