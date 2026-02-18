Tenía dos años de relación con su alumna: maestro acusado de estupro en Choluteca

El maestro fue identificado como Walter Antonio Solórzano Velásquez, de 47 años de edad.
El detenido, licenciado en pedagogía y residente en Choluteca, fue aprehendido en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca.
El hombre fue capturado en el barrio Los Fuertes de Choluteca y acusado del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad. Pero, según su defensa, logró que se le dieran medidas distintas a la prisión y el delito fue cambiado a estupro.
Solórzano trabajaba como entrenador de baloncesto en dos instituciones privadas, de las cuales fue separado de inmediato de sus funciones.
La alumna era menor de 14 años y supuestamente mantuvieron una relación de dos años. "La defensa ha luchado para que se me modifique el delito y es un delito más bajo", dijo el abogado.
El delito de estupro en Honduras, tipificado en el Código Penal, se configura al tener relaciones sexuales o actos de contenido sexual con una persona mayor de 14. Supuestamente, mediante engaños, el maestro sostuvo una relación con la joven durante aproximadamente dos años.
Presuntamente, fue la víctima quien informó a sus padres sobre lo ocurrido y, tras la denuncia formal, se procedió con la captura del docente.
El director de la Dirección Departamental de Educación, Douglas Aguilar, lamentó lo sucedido y aseguró que se trata de un hecho muy penoso.
Me llegó la denuncia de manera personal, hice las investigaciones y aparece que él es un entrenador de baloncesto. No es nuevo, por muchos años ha sido entrenador en diferentes instituciones y hace poco estuvo trabajando en dos centros privados en los cuales manejaba los equipos de baloncesto, detalló Aguilar.
