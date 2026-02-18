  1. Inicio
Rostros de los supuestos miembros de la banda “El Wilmer” que murieron en el enfrentamiento

Ya fueron identificados los supuestos miembros de la banda “El Wilmer” que murieron en el enfrentamiento en La Masica, Atlántida

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 12:33
1 de 10

La Policía Nacional dio los últimos detalles del enfrentamiento en Atlántida, informando que no murió el líder de la banda y que sigue prófugo. Conozca los rostros de las víctimas.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Cuatro supuestos miembros de la banda criminal “El Wilmer” fallecieron el pasado martes 13 de febrero en un operativo que realizó la Policía en La Masica, Atlántida.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Los cuerpos de las víctimas fueron rescatados la madrugada de este miércoles por el Cuerpo de Bomberos y trasladados a la morgue de La Ceiba.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El objetivo del operativo era Wilmer Ávila. Aunque en un inicio se creyó que estaba muerto, ya se confirmó que no y que está prófugo.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Este es el rostro de Orlin Martínez, una de las víctimas y supuesto miembro de la banda criminal.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

A la lista se suma Edwin Geovany Cruz Aguilar, quien según sus familiares no formaba parte de la banda, sino que fue contratado para hacer un pozo séptico.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Otra de las personas que perdió la vida fue Marlin Martínez, también supuesto miembro de la banda “El Wilmer”.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

La cuarta víctima fue identificada como Manuel de Jesús Pacheco Paz, pero aún no ha salido a la luz una fotografía de él.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Otra de las víctimas fue el miembro de la Policía Nacional, Jefry López, quien era padre de familia. Tres de sus compañeros también resultaron heridos.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Las autoridades indicaron que siguen tras el paradero de Wilmer Ávila, a quien describieron como un criminal muy peligroso.

 Foto: Redes sociales
