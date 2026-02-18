Rostros de los supuestos miembros de la banda “El Wilmer” que murieron en el enfrentamiento

La Policía Nacional dio los últimos detalles del enfrentamiento en Atlántida, informando que no murió el líder de la banda y que sigue prófugo. Conozca los rostros de las víctimas.
Cuatro supuestos miembros de la banda criminal “El Wilmer” fallecieron el pasado martes 13 de febrero en un operativo que realizó la Policía en La Masica, Atlántida.
Los cuerpos de las víctimas fueron rescatados la madrugada de este miércoles por el Cuerpo de Bomberos y trasladados a la morgue de La Ceiba.
El objetivo del operativo era Wilmer Ávila. Aunque en un inicio se creyó que estaba muerto, ya se confirmó que no y que está prófugo.
Este es el rostro de Orlin Martínez, una de las víctimas y supuesto miembro de la banda criminal.
A la lista se suma Edwin Geovany Cruz Aguilar, quien según sus familiares no formaba parte de la banda, sino que fue contratado para hacer un pozo séptico.
Otra de las personas que perdió la vida fue Marlin Martínez, también supuesto miembro de la banda “El Wilmer”.
La cuarta víctima fue identificada como Manuel de Jesús Pacheco Paz, pero aún no ha salido a la luz una fotografía de él.
Otra de las víctimas fue el miembro de la Policía Nacional, Jefry López, quien era padre de familia. Tres de sus compañeros también resultaron heridos.
Las autoridades indicaron que siguen tras el paradero de Wilmer Ávila, a quien describieron como un criminal muy peligroso.