Retiran de la morgue cuerpo del policía muerto en enfrentamiento en La Masica

No lo dejaron solo ni un momento; este miércoles fueron retirados los restos del agente policial abatido en un enfrentamiento en La Masica, Atlántida. Aquí las imágenes del momento,
Decenas de agentes de las Fuerzas Especiales y la Policía Nacional llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula.
Todos se reunieron momentos antes de poder ingresar a la morgue y despedirse de su compañero.
Luego, poco a poco, fueron ingresando para poder darle el último adiós a su amigo, que murió en la emboscada.
Algunos tenían la mirada triste y muchos lograron tapar sus expresiones con unos lentes oscuros.
Una vez que los restos fueron sacados en el vehículo de la morgue, todos los demás compañeros se subieron a las unidades y fueron tras de él.
Algunos llegaron hasta en Black Mambas, ya que formaban parte de las Fuerzas Especiales, al igual que López.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las honras fúnebres de López.
Las autoridades confirmaron este miércoles, que un agente sigue en estado delicado en un centro asistencial.
Junto a López, también murieron cuatro presuntos miembros de la banda criminal "Los Wilmer".
Preliminarmente, uno de los fallecidos fue identificado como Edwin Geovany Aguilar, de 40 años; los otros como Marlin Martínez y Orlin Martínez.
Este miércoles las autoridades confirmaron que el líder de la banda sigue prófugo de la justicia.