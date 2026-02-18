  1. Inicio
Retiran de la morgue cuerpo del policía muerto en enfrentamiento en La Masica

Sumidos en un profundo dolor, compañeros de Jefry López, el agente policial que falleció en un enfrentamiento con la banda "Los Wilmer" en La Masica, Atlántida, le dan el último adiós

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 11:40
No lo dejaron solo ni un momento; este miércoles fueron retirados los restos del agente policial abatido en un enfrentamiento en La Masica, Atlántida. Aquí las imágenes del momento,

 Fotos: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Decenas de agentes de las Fuerzas Especiales y la Policía Nacional llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Todos se reunieron momentos antes de poder ingresar a la morgue y despedirse de su compañero.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Luego, poco a poco, fueron ingresando para poder darle el último adiós a su amigo, que murió en la emboscada.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Algunos tenían la mirada triste y muchos lograron tapar sus expresiones con unos lentes oscuros.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Una vez que los restos fueron sacados en el vehículo de la morgue, todos los demás compañeros se subieron a las unidades y fueron tras de él.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Algunos llegaron hasta en Black Mambas, ya que formaban parte de las Fuerzas Especiales, al igual que López.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las honras fúnebres de López.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Las autoridades confirmaron este miércoles, que un agente sigue en estado delicado en un centro asistencial.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Junto a López, también murieron cuatro presuntos miembros de la banda criminal "Los Wilmer".

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Preliminarmente, uno de los fallecidos fue identificado como Edwin Geovany Aguilar, de 40 años; los otros como Marlin Martínez y Orlin Martínez.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
Este miércoles las autoridades confirmaron que el líder de la banda sigue prófugo de la justicia.

 Foto: Franklyn Múñoz | El Heraldo
