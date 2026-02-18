  1. Inicio
Sigue prófugo: líder de la banda, Wilmer Ávila, no murió en enfrentamiento en Atlántida

Wilmer Adaly Ávila, líder de la banda “El Wilmer”, no está entre los fallecidos durante el enfrentamiento en Atlántida, reveló la Policía Nacional

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 11:36
Entre las víctimas que dejó el enfrentamiento en La Masica, Atlántida, no se encuentra el líder de la banda criminal “El Wilmer”, identificado como Wilmer Adaly Ávila, reveló la Policía Nacional.

Foto: Redes sociales
Wilmer Adaly Ávila sigue prófugo de la justicia, pese a que él era el objetivo del operativo que se llevó a cabo el pasado martes 17 de febrero en Atlántida.

 Foto: Redes sociales
Fue Samir Rodríguez, jefe policial de Atlántida, quien aseguró un día después del enfrentamiento, que dejó cinco personas muertas, que el sujeto sigue vivo y prófugo.

 Foto: Redes sociales
“Es una persona altamente violenta. Se hizo una planificación previa a la fuga del centro penal; se pidió apoyo a las demás direcciones tácticas de la Policía”, explicó Rodríguez.

 Foto: Redes sociales
Rodríguez sostuvo que solicitaron un vehículo blindado para ingresar a la zona de forma segura; lamentablemente, murió uno de los miembros del equipo, Jefry López.

Foto: Redes sociales
Debido a que la zona es boscosa y de difícil acceso, fue imposible que el vehículo llegara, dijo Rodríguez.

 Foto: Redes sociales
“En la intervención, inicialmente le dimos detención a un sicario miembro de esta estructura en la aldea de San Marcos”, detalló Rodríguez.

 Foto: Redes sociales
Agregó que los otros equipos fueron sorprendidos a disparos. Según informó, cuatro supuestos miembros de la estructura criminal fallecieron y un miembro de la Policía también.

 Foto: Redes sociales
Merlin Javier Martínez, Orlin Alfonso Martínez Cruz, Edwin Geovany Aguilar y Manuel de Jesús Pacheco son los cuatro supuestos miembros de la banda “El Wilmer” que fallecieron.

 Foto: Redes sociales
“Dentro de las personas muertas no se encuentra el líder. Nosotros, como Policía Nacional, seguimos tras la búsqueda y captura del mismo”, confirmó. “Es una persona altamente peligrosa y ágil, y estamos obligados a darle detención”, aseguró Rodríguez.

 Foto: Redes sociales
