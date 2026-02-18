  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?

Los cuerpos de las víctimas que dejó el enfrentamiento armado en Atlántida ya fueron trasladados a la morgue. Aquí detalles de las personas que perdieron la vida

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 09:39
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
1 de 10

Los cuerpos de las víctimas mortales que dejó el enfrentamiento en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida, ya fueron trasladados a la morgue de Medicina Forense en La Ceiba.

 Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
2 de 10

A los cuerpos se les realizará la respectiva autopsia y el proceso de identificación oficial, aunque de forma preliminar ya han trascendido sus nombres.

Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
3 de 10

Una de las cinco víctimas fue el agente de la Policía Nacional, Jefry Leonardo López, cuyo cuerpo se encuentra en la morgue de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
4 de 10

Preliminarmente, otro de los fallecidos sería Edwin Geovany Aguilar, de 40 años.

 Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
5 de 10

También se informó que otras de las víctimas son Marlin Marénez y Orlin Martínez y hay una víctima aún sin identificar.

Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
6 de 10

En horas de la noche, miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron a la zona montañosa en la aldea San Marcos, en La Masica, Atlántida, y realizaron el traslado de los cuerpos.

 Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
7 de 10

El Cuerpo de Bomberos también informó que una señora de 64 años presentaba una herida en el glúteo, por lo que recibió asistencia médica en el lugar.

 Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
8 de 10

El enfrentamiento se registró el pasado martes 17 de febrero, cuando miembros de la Policía Nacional fueron recibidos a disparos al llegar a la vivienda.

 Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
9 de 10

Varios disparos se escucharon en la zona montañosa. Los efectivos policiales respondieron al ataque; tres resultaron heridos y uno más falleció.

 Foto: Redes sociales
¿Quiénes eran las cinco personas muertas que dejó el enfrentamiento en Atlántida?
10 de 10

El enfrentamiento se produjo la mañana del martes entre agentes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como banda “El Wilmer”.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos