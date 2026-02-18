Niña de siete años habría sido abusada por su padre, abuelo y tío; Corte revocó su libertad

Una pequeña de siete años habría sido víctima de abusos sexuales por parte de su padre, abuelo y tío, según dio a conocer el Ministerio Público. Aquí los detalles del caso.
El Ministerio Público informó que la Corte de Apelaciones revocó la libertad provisional a los tres sospechosos y ordenó prisión preventiva. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Los tres individuos, padre e hijos, están acusados del delito de "otras agresiones sexuales agravadas" en perjuicio de una niña de siete años de edad, por lo que fueron capturados para cumplir la medida de prisión preventiva en un centro penal.
Los imputados responden a los nombres de Tomás Irías Mejía, Felipe Santiago Irías Pérez y Juan José Irías Pérez, quienes mantienen un vínculo de consanguinidad con la menor.
Según el Ministerio Público, "se les supone responsables de haber realizado tocamientos indebidos contra la víctima en su vivienda".
De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), los hechos se habrían cometido desde el año 2024.
La menor de edad era presuntamente amenazada por los agresores, lo que le impedía denunciar lo ocurrido. No obstante, una denuncia anónima interpuesta en una estación policial permitió iniciar las diligencias investigativas.
Los sospechosos fueron capturados en diciembre de 2025, pero en la audiencia inicial se les dictó sobreseimiento provisional.
La resolución fue apelada por el Ministerio Público. Tras los argumentos presentados, la Corte de Apelaciones revocó la decisión impugnada y dictó auto de formal procesamiento por el delito de otras agresiones sexuales agravadas contra los tres encausados.
La menor habría sido abusada en su vivienda ubicada en la aldea La Trinidad, municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.