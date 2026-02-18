En fotos: revelan cómo fue el enfrentamiento en Atlántida que dejó cinco personas muertas

Varios miembros de la Policía Nacional y de los Cobras formaban parte del operativo que se llevó a cabo en La Masica, Atlántida, y que dejó cinco personas muertas. Aquí los detalles de cómo ocurrió.
Un enfrentamiento armado entre presuntos criminales y las autoridades dejó un saldo mortal de cinco personas en la aldea San Marcos, en La Masica, departamento de Atlántida.
Este miércoles 17 de febrero, miembros de la Policía Militar, tras el enfrentamiento entre la Policía Nacional y presuntos miembros de la banda criminal “Del Wilmer” se encuentran en la zona.
Hasta el momento se conoce que los agentes policiales llegaron a la zona montañosa para ejecutar una orden de captura. La balacera duró varios minutos y, preliminarmente, dejó a cuatro policías heridos, dos de gravedad, entre ellos Jefry López, de quien ya se confirmó su muerte. Los otros tres continúan en recuperación.
En un video difundido se observa a los policías transitando por una zona montañosa hasta llegar a una vivienda donde se encontraban los presuntos criminales.
En los primeros minutos de haber llegado al lugar se escucharon múltiples disparos. Momentos de tensión y angustia vivieron los efectivos policiales; incluso, algunos no portaban casco de protección.
Uno de los agentes policiales cayó al suelo mientras sus compañeros trataban de hacer frente al ataque.
Este fue el momento en que uno de los compañeros de Jefry intentaba reanimarlo, pero ya estaba agonizando.
Como Jefry López fue identificado el miembro de la Policía Nacional que murió abatido a disparos, pese a que uno de sus compañeros trató de reanimarlo.
Preliminarmente, uno de los fallecidos fue identificado como Edwin Geovany Aguilar, de 40 años; los otros como Marlin Martínez y Orlin Martínez.
Miembros del Cuerpo de Bomberos trasladaron los cuerpos de las demás víctimas.
