El desgarrador momento en que el policía que murió en enfrentamiento agonizaba

Desgarrador y triste fue el momento en que amigos y compañeros del policía que murió en el enfrentamiento con la banda criminal “Wilmer” intentaban auxiliarlo.
Un video muestra el doloroso momento de angustia. El agente policial estaba en el suelo mientras su compañero le palmeaba el pecho en un intento desesperado por reanimarlo.
Llorando decía “Guawi” y le palmeaba el pecho, mientras inclinaba su cabeza. Cabe destacar que se desconoce si en ese momento Jefry López aún estaba con vida.
Quien grababa el momento también lamentaba lo sucedido. “Le dieron al Guawi”, se escucha decir.
Al momento en que trascendió la noticia el pasado martes, Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad, confirmó que había cuatro policías heridos y dos de ellos de gravedad.
Horas después del enfrentamiento se confirmó que, además de los cuatro supuestos miembros de la banda criminal “Wilmer”, había fallecido un policía, por lo que se presume que cuando su compañero trataba de reanimarlo estaba agonizando.
En un pequeño fragmento del video, mientras el compañero de Jefry golpeaba su pecho, se logra observar que él mueve la cabeza levemente.
Hasta el momento se conoce que el cuerpo de Jefry López fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula y aún no ha sido reclamado.
Jefry López acababa de integrarse al Comando de Operaciones Especiales (Cobra) y además era padre de un pequeño hijo.
El enfrentamiento se registró en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida el pasado martes 17 de febrero.