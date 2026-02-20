Nasry Asfura asegura disciplina financiera y pago de compromisos pendientes

Tegucigalpa, Honduras.- Reafirmando el compromiso de su administración con el orden fiscal y la seguridad jurídica, el presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró que Honduras mantiene estabilidad financiera y disciplina presupuestaria. Asfura explicó que el Gobierno está cumpliendo con compromisos pendientes, especialmente en el sector de la construcción. Durante la juramentación de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), que estará presidida por Karim Alejandro Faraj durante el período 2026-2028, explicó que “no tenemos ninguna emergencia fiscal, estamos enfrentando nuestros compromisos".

Continuó: "No podemos gastar el dinero que no tenemos y no podemos salirnos del orden fiscal". Informó que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se atienden obligaciones que superan los 2,430 millones de lempiras, además del anticipo de 200 millones destinado al proyecto nacional de bacheo.

Además, adelantó que ya se está avanzando en la elaboración del reglamento que será presentado ante el Congreso Nacional para iniciar formalmente la atención de la mora quirúrgica. De igual forma, anunció que la próxima semana se celebrará un Consejo de Ministros en Casa Presidencial donde se aprobará la reducción de aproximadamente 20 instituciones del Estado, dentro de un proceso de reestructuración para optimizar recursos y evitar gastos innecesarios. “Si nos salimos del orden fiscal, generamos inseguridad financiera en el país”, reiteró Asfura, explicando que estas medidas buscan garantizar el pago de sueldos y el cumplimiento de contratos vigentes.

